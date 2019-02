ABD'de koşuya çıkan adam saldırısına uğradığı dağ aslanını elleriyle boğarak öldürdü

ABD'nin Colorado Eyaleti'nde koşuya çıkan bir kişiye dağ aslanı saldırdı. Yüzünden ve kollarından yaralanan adam, dağ aslanı ile girdiği mücadele sonucunda hayvanı boğup öldürerek kurtulmayı başardı.

Colorado Tabiat Parkları yetkilileri erkek dağ aslanının ismi açıklanmayan adama arkadan yaklaştığını anlattı.

Saldırıya uğrayan kişinin yüzünü ısıran dağ aslanı, adamın kollarında da derin yaralar bıraktı.

Fort Collins kasabası yakınlarındaki Horsetooth Dağı'nda Pazartesi günü yaşanan olaydan sonra adamın tek başına bölgedeki park görevlilerinin binasına gittiği ve yardım istediği belirtildi.

"Önce arkamda bazı sesler duydum" diyen adam, "Arkamı döndüğüm anda dağ aslanı üstüme atladı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Yüzünden ısırıldıktan sonra hayvandan kurtulmayı başaran adam daha sonra dağ aslanını boynundan yakalayarak boğdu.

Tabiat Parkı yetkilileri saldırıya uğrayan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak yüzündeki yaraların ciddi olduğunu söyledi.

Genç bir erkek dağ aslanı olduğu tespit edilen hayvanın nefes alamadığı için öldüğü belirlendi.

Koşucuya saldıran dağ aslanın 36 kilo olduğu da açıklandı. Yetişkin erkek dağ aslanları omuz seviyesinde 90 cm uzunluğa kadar ulaşabiliyor, saatte 80 km hızla koşabiliyor ve ağırlıkları da 100 kiloya kadar çıkabiliyor.

Colarado Tabiat Parkları kuzeydoğu bölgesi yöneticisi Mark Leslie, "Koşucu kendi hayatını kurtarmak için elinden geleni yapmış. Bir aslanın saldırısına uğrarsanız hayatta kalmak için aynen bu kişinin yaptığı gibi elinizden geleni yapmanız gerekir" dedi.

