ABD'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 85'e Yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Pazartesi gecesi yapılan son güncellemeye göre, ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 85, vaka sayısı ise 4 bin 661'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 48'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 10 ölümle New York ve 7 ölümle Kaliforniya takip ediyor.

Vaka sayısında 950 rakamıyla New York "en fazla vaka rapor edilen" eyalet olurken, 909 vaka ile Washington eyaleti ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, ülke genelinde pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yaygın olarak koronavirüs test kitlerinin dağıtımına başlandığı ve test yapılan hasta sayısı arttıkça vaka sayısının da artacağı belirtiliyor.

ABD ORDUSUNDA KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN KİŞİ SAYISI 37’YE ÇIKTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu sabah itibarıyla bakanlık bünyesinde koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısının 37’ye yükseldiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Başhekimi Tuğgeneral Paul Friedrichs, ortak basın toplantısı düzenleyerek, bakanlık bünyesindeki koronavirüs vakaları hakkında bilgi verdi.

Friedrichs, "Bu sabah 05.00 itibarıyla 18’i muvazzaf asker, 13’ü askerlerin ailelerinden, 3'ü sivil personel ve 3'ü sözleşmesi personel olmak üzere toplam 37 kişinin testleri pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Friedrich, şu ana kadar ABD ordusunda toplam 495 Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

Hoffman ise ABD yönetiminin talebi üzerine askeri hastane ve tıbbi personelini sivil otoritelerin yardımına sevk edebileceklerini belirtti.

Pentagon’un tıbbi destek birimlerinin acil durum ve askeri ihtiyaçlar için tasarlandığını vurgulayan Hoffman, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek üzere tasarlanmadığını ifade etti.

Hoffman, destek amaçlı gönderilecek tıbbi personelin de yine ABD ordusunun ülke içindeki ve ülke dışındaki hastanelerinden getirileceğini kaydetti.

RUSYA'DAN ABD'YE KOVİD-19 MAĞDURU İRAN'A YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Kovid-19 salgınında bilançonun ağırlaştığı İran'a uyguladığı ambargodan kaynaklanan "haksız duruma" sessiz kalınamayacağı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'nin yaptırımları yüzünden salgınla etkin mücadele edilemediği yönündeki ifadeleri hatırlatılan açıklamada, milyonlarca İranlıya gerekli tıbbi malzeme sağlanamadığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin insani olmayan politikalarının son derece endişe verici olduğu vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Temel insan haklarına darbe vuran İran'a yönelik yaptırımları hızla kaldırması için ABD'ye şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Dünyada salgın devam ederken hırslarını tatmin etmek için Washington'da uydurulmuş temelsiz jeopolitik hesaplaşmaların zamanı değil."