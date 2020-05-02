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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1883 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1883 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1883 kişi hayatını kaybetti

Baltimore merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saat içinde 1883 kişi daha hayatını kaybetti.

Verilere göre, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı da 64 bin 789'a ulaşmış oldu.

Ayrıca ülkedeki tespit edilen vakaların toplam sayısı da 1.1 milyonu geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Kovid-19 tedavisi için Gilead ilaç şirketinin ürettiği 'Remdesivir' adlı antiviral ilaca 'acil durum onayı' verdiğini duyurmuştu.

Öte yandan Trump, dün özellikle bakımevlerinde kalan yaşlıların salgına karşı korunması için bir başkanlık bildirisi imzalamıştı. Trump, söz konusu adımı Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle açıklamıştı.

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