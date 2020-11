ABD'de Kovid-19 Rakamları Endişe Verici Boyutlara Ulaştı

ABD’de tekrar hızlı bir yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 milyonu geçmesi ve virüse bağlı can kaybı sayısının 256 bini aşması, ülkede salgının gidişatıyla ilgili endişeleri artırdı.

Amerikan John Hopkins Üniversitesinin yayımladığı Kovid-19 günlük verilerine göre, Amerika'nın 48 eyaletinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları artarken, ülke genelinde vaka sayısı günlük ortalama 150 binin üstünde seyretmeye başladı.

Ülkede sadece son bir haftada 1 milyondan fazla kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yetkililer önlemleri sıkılaştırmaya başladı.

Acil önlem çağrısında bulunan vali ve belediye başkanları, birçok bölgede kapalı mekan toplantılarını ve restoranlarda iç mekan servislerini yasaklarken, bazı kalabalık şehirlerde maske takmak tekrar zorunlu hale getirildi.

KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 256 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, kasım ayının 3. haftasında ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 256 bini geçmiş durumda.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 salgınının patlak verdiği mart ayında, "Amerika'da salgından dolayı 200 bin kişi ölebilir" uyarısında bulunmuş, ekim ayında ise gerekli önlemlerin alınmaması durumunda bu kış ölü sayısının 400 bine çıkabileceği öngörüsünü paylaşmıştı.

AŞI ÇALIŞMALARI

Ülkede Kovid-19 vaka sayıları hızla artarken Amerikan ilaç firması Moderna, pazartesi yaptığı açıklamada, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu duyurdu.

Firma yetkilileri, sonuçların hayal ettiklerinden çok daha iyi olduğunu söylerken aşının 2021 baharına kadar kısıtlı miktarda üretilebileceğini belirtti.

Moderna'nın açıklamasından 2 gün sonra, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Kovid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğuna dair bir açıklama geldi.

BioNTech ile Pfizer iş birliğinde geliştirilen aşının, bir hafta önce yapılan açıklamada, yüzde 90'ın üzerinde verimli olduğu açıklanmıştı.

SON BİR HAFTADA POZİTİF VAKA YÜZDELERİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklanan verilere göre, son bir haftada ülkede yaşayan her 100 bin kişiden en az 47'sinde Kovid-19 tespit edildi.

Kasım ayının ilk haftasını kapsayan verilerde ise vaka oranı her 100 bin kişide 28 civarında kayıtlara geçmişti.

Eyaletlerdeki vaka oranlarında Kuzey Dakota 100 binde 180 kişi ile birinci sıradaki yerini korurken, komşu eyalet Güney Dakota 100 binde 161 ile ikinci ve Iowa 100 binde 138 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Vakalarda en düşük orana ise 100 bin kişide 5,8 ile Hawaii sahipken, 13,5 ile Vermont ikinci, 13,9 ile Maine eyaleti üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) tarafından yapılan araştırmada, ülkede uzun zamandır Kovid-19 vakalarında ilk sırada yer alan Kuzey Dakota'nın, nüfusa oranla en fazla Kovid-19'a bağlı can kaybının yaşandığı yer olduğu bilgisi paylaşıldı.

FAS analizine göre, geçen ay Kovid-19 küresel ölüm listesinde ilk sıraya yerleşen Kuzey Dakota'da son bir haftada 1 milyonda 18,2 ve Güney Dakota'da ise aynı ölçekte 17,4 ölüm gerçekleşti.

İKİ EYALETTE VAKA SAYISI BİRER MİLYONU GEÇTİ

Worldometers kayıtlarına göre, ABD'de Texas ve California eyaletlerindeki Kovid-19 vaka sayısı birer milyonu geride bıraktı.

Yaz aylarından itibaren vaka sayısı hızla yükselen, ABD'nin en büyük yüz ölçümüne sahip eyaleti Texas'ta 1 milyon 130 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken, 39 milyonu aşan nüfusu ile ülkenin en kalabalık eyaleti California 1 milyon 62 binden fazla vaka ile ikinci sırada yer alıyor.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Florida, 905 bini aşkın vaka sayısı ile hızla 1 milyon sınırına yaklaşırken, nisan ayında ABD'de salgının merkezi konumundaki New York ise 611 bini aşkın vaka ile dördüncü sırada yer alıyor.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler sıralamasında ise New York, 34 bin 102 can kaybı ile birinciliği hala açık ara elinde bulunduruyor.

ew York'u 20 bin 540 ile Texas ikinci sırada takip ederken, California 18 bin 419 ile üçüncü ve Florida 17 bin 734 ölüm ile dördüncü sırada yer alıyor.

BİRÇOK EYALETTE KAPANMA VEYA KISITLAMA KARARLARI ALINDI

ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı kasım başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki artışın iyice hızlandığı eyaletlerin birçoğunda peş peşe kapanma ve kısıtlama kararları uygulamaya konuldu.

Eylül ayına kadar kontrollü bir virüs mücadelesi ortaya koyan California eyaletinde Vali Gavin Newsom, günlük vaka sayısının son 10 günde ikiye katlandığını, bunun, "salgının başından beri eyaletin gördüğü en hızlı artış" olduğunu söyledi.

Eyalette, 12 Kasım'da vaka sayısının bir milyonu aşmasının ardından seyahat kısıtlamalarına yönelik tavsiyeler yayımlanırken, sokağa çıkma yasağı seçeneğinin masada olduğu söylendi.

Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip New Meksiko'da son 10 günde vaka sayısı 14 binden fazla artarken, eyaletteki artışın kontrol altına alınabilmesi için iki haftalık bir kapanma kararı alındığı açıklandı.

Vaka artışının en hızlı yükseldiği eyaletlerden Kuzey Dakota ve Iowa'da ise önlem olarak maske takma zorunluluğu getirildi.

NAVAHO KIZILDERİLİLERİ DE KOVİD-19'DAN MUZDARİP

Amerika'da 173 bini biraz aşan nüfusuna göre Kovid-19 salgınına yakalanma oranının oldukça yüksek seyrettiği Navaho Kabilesi de Kovid-19'a karşı zorlu bir mücadele sürdürüyor.

Arizona, New Meksiko ve Utah eyaletlerinin bir kısmında toprakları bulunan Navaho Kabile Reisi Jonathan Nez, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, pazartesi başlayan 3 haftalık bir evde kalma kararı aldıklarını bildirdi.

Rezervasyon bölgelerinin kapılarını her türlü ziyaretçiye kapattıklarını belirten ülkenin en büyük Kızılderili grubu Navaho toplumunda bugüne kadar 13 bin 300 kişinin testinin pozitif çıktığı, 602 kişinin de virüsten hayatını kaybettiği bilgisi kaydedildi.

ŞÜKRAN GÜNÜ KUTLAMALARI AYRI BİR ENDİŞE KAYNAĞI

ABD'de, gelecek hafta ülkenin en kabul görmüş geleneklerinden biri olan Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamalarının yapılacak olması, Kovid-19 vakaları arttığı için ayrı bir endişe kaynağı oldu.

CDC'ye ait resmi internet sayfasında, bu yıl yapılacak kutlamalara özel bir Şükrün Günü rehberi yayımlandı ve kalabalık aile yemeklerinin yenildiği gecede virüsten korunmak için yapılması gerekenler madde madde sıralandı.