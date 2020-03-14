ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısı 1678, Ölü Sayısı 41 Oldu

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Kovid-19 vaka sayısı 1678 oldu.
Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.
- 29 eyalette 'acil durum' ilan edildi
ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti.
33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.
Louisiana, salgın nedeniyle ABD'de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.
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