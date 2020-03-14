  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısı 1678, Ölü Sayısı 41 Oldu

» »
ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısı 1678, Ölü Sayısı 41 Oldu
ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısı 1678, Ölü Sayısı 41 Oldu

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Kovid-19 vaka sayısı 1678 oldu.

Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.

- 29 eyalette 'acil durum' ilan edildi

ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti.

33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.

Louisiana, salgın nedeniyle ABD'de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de Bernie Sanders, Trump’a karşı bayrak yeniden bayrak açtı12 Mart 2020 Perşembe 16:35
  • Beyaz Saray'dan koronavirüs toplantılarında 'gizlilik' talimatı12 Mart 2020 Perşembe 12:49
  • Weınsteın’ın cezası belli oldu.. 23 yıl hapis12 Mart 2020 Perşembe 12:30
  • Trump, Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldı12 Mart 2020 Perşembe 10:07
  • ABD'de koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi11 Mart 2020 Çarşamba 17:32
  • ABD’den, BM’in İdlib ateşkesi için destek açıklamasına engel07 Mart 2020 Cumartesi 12:16
  • Elizabeth Warren, ABD başkanlık yarışından çekildi05 Mart 2020 Perşembe 21:56
  • Maduro el artırdı, "en az 6 çocuk yapın" dedi!05 Mart 2020 Perşembe 18:20
  • Anlaşma sonrası ABD'den Taliban'a ilk saldırı04 Mart 2020 Çarşamba 17:15
  • ABD'de 'Süper Salı' heyecanı: Biden geri döndü, Sanders 'California'da önde'04 Mart 2020 Çarşamba 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti