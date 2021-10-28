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ABD'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 741 Bin 242'ye Çıktı

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 359 artarak 741 bin 242'ye yükseldi.
ABD'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 741 Bin 242'ye Çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 88 bin 930 artışla 45 milyon 705 bin 87 oldu.

Ülke genelinde virüse bağlı can kaybı sayısı 741 bin 242'ye ulaştı.

Ülkede California, 4 milyon 854 bini aşkın Kovid-19 vakasıyla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 224 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,7'sine en az bir doz, yüzde 69,1'ine iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 7,6'sına ise takviye doz yapıldı.

Ülkede 220,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,9 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 14,4 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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