  • BIST 3.552,52
  • Altın 1001.43
  • Dolar 18.2447
  • Euro 18.2917
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

» »
ABD'de TÜFE ağustos ayında 0,1 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Yıllık enflasyon da yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde geldi.
ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı.

ABD'de TÜFE ağustos ayında 0,1 ile beklentilere paralel arttı. 

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde çıktı. Yıllık TÜFE''nin yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu. 

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı.

Söz konusu dönemde barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerindeki artışın benzin fiyatlarındaki keskin düşüşle dengelenmesi enflasyondaki yavaşlamanın sınırlı da olsa sürmesinde etkili oldu.

Enerji fiyatları ağustosta aylık yüzde 5 azalırken, yıllık yüzde 23,8 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 10,6'lık azalış gösterirken, yıllık yüzde 25,6 yükseldi.

Barınma endeksi ise ağustosta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,2 artarken, gıda fiyatları aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 11,4'lük artış gösterdi. Bu dönemde gıda enflasyonu yıllık bazda Mayıs 1979'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık hizmetlerinin fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 5,6'lık artış kaydetti.

Analistler, ağustosta beklentilerin üzerinde gelen verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair umutları kırdığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

FAİZDE 75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, ekim toplantısı için beklentiler 25 baz puanda yoğunlaşıyor.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon temmuz ayında hız kesti. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5'e geriledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 Eylül terör saldırılarının aydınlatılması için davalar sürüyor11 Eylül 2022 Pazar 18:52
  • Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem11 Eylül 2022 Pazar 11:55
  • New York’ta çocuk felci sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi10 Eylül 2022 Cumartesi 20:34
  • Bu kez Suriye özel temsilcisi Nicholas Granger PKK’yı ziyaret etti10 Eylül 2022 Cumartesi 16:25
  • ABD: İki şerif yardımcısı görevleri sırasında öldürüldü10 Eylül 2022 Cumartesi 11:56
  • İnsan hayatını en çok hava kirliliği kısaltıyor10 Eylül 2022 Cumartesi 09:37
  • ABD Savunma Bakanı Austin: NATO müttefiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz09 Eylül 2022 Cuma 21:34
  • ABD ve NATO’dan Türkiye-Yunanistan açıklaması09 Eylül 2022 Cuma 18:51
  • Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor09 Eylül 2022 Cuma 08:49
  • Dünya liderlerinden İngiltere’ye taziye mesajı09 Eylül 2022 Cuma 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti