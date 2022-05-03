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ABD’de kriz çıkaracak sızıntı: Kürtaj hakkını koruyan yasa feshedilebilir

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ABD’de kriz çıkaracak sızıntı: Kürtaj hakkını koruyan yasa feshedilebilir
ABD’de kriz çıkaracak sızıntı: Kürtaj hakkını koruyan yasa feshedilebilir

ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülkede kürtaj hakkını koruyan yasayı feshetmeye hazırlandığı haberi tartışma yarattı.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Politico'nun sızdırdığı bir mahkeme belgesinde, Yüksek Mahkeme’de çoğunluğun kürtaj hakkını garanti altına alan Roe Wade kararının yanlış olduğunu bildirdiği görüldü. Metinde, “Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yeri yok” ifadesi dikkat çekti.

Cumhuriyetçi başkanlar tarafından görevlendirilen yargıçların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme’nin temmuz başında davayla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

“Roe Wade’e karşı” olarak bilinen 1973 tarihli karar, kürtajın anayasal bir hak olmasını garanti altına alıyor. Bu karar, kadınların hamileliğin 22 ila 24. haftalarına kadar kürtaj yaptırma hakkına sahip olmasını öngörüyor.

“SON 50 YILIN EN BÜYÜK HAK KISITLAMASI”

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların Senato’daki lideri Chuck Schumer, ortak bir açıklama yaparak “Eğer haberler doğruysa, Yüksek Mahkeme son 50 yılın en büyük hak kısıtlamasına hazırlanıyor. Cumhuriyetçilerin atadığı yargıçlar yakın tarihteki en kötü kararlarla hatırlanacak” ifadeleriyle sızıntıya tepki gösterdi:

Temsilciler Meclisi önünde de dün gece kürtaj yanlıları eylem düzenledi

BBC'nin haberine göre taslağın yasalaşması durumunda, kürtaj ABD’de kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkabilir ve 22 eyalette yasa dışı hale gelebilir. Bu durumda ülkede büyük çaplı eylemler düzenlenmesi bekleniyor.

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