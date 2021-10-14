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ABD'de küresel tedarik korkusu: Limanlar 24 saat açık kalacak

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Yetkililer, yılbaşında mal kıtlığına yol açabilecek küresel tedarik sorunlarını hafifletmek için limanları 24 saat açık tutacak.
ABD'de küresel tedarik korkusu: Limanlar 24 saat açık kalacak

Yetkililer, yılbaşında mal kıtlığına yol açabilecek küresel tedarik sorunlarını hafifletmek için limanları 24 saat açık tutacak.

İngiltere’de gündem olan boş raflar ABD’de de görülebilir.

Tedarik zincirinin bozulması ABD'de ve başka yerlerde çocuk oyuncakları, kereste, kıyafet ve evcil hayvan maması kıtlığına yol açarken, tüketici fiyatlarını da yükseltti.

Oyuncak mağazaları, gecikmeler nedeniyle yılbaşında yeterli malları olmayacağı konusunda uyardı.

Tam güç çalışıyorlar

Yetkililer tedarik sorununu çözmek için çabalıyor.

ABD'nin en büyük limanlarından biri olan Los Angeles Limanı, uzun kuyrukta sıra bekleyen kargo gemileri nedeniyle günde 24 saat çalışmaya başlayacak.

Beyaz Saray, Walmart ve FedEx gibi büyük ABD firmalarının da sıkışıklığın giderilmesine yardımcı olmak için 24 saat operasyonlarını artırmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Pandemi sonrası düzene giremedi

Pandeminin ardından açılan ekonomiler tüketici talebinin yeniden artmasıyla küresel tedarik zincirlerindeki aksamaya yetişemiyor.

Perakendeciler stoklarını yenilemek için acele ederken, nakliye sistemi ayak uydurmak için mücadele ediyor.

ABD'nin deniz yoluyla taşınan ana kapısı olan LA ve Long Beach limanları ağır darbe aldı.

Eylül ayında bir günde rekor kırılarak 73 gemi kuyruğa girmek zorunda kaldı.

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