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ABD’de kürtaj kaosu: Biden söz verdi, Google adım attı

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ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması ülkede büyük kaos yarattı. Başkan Joe Biden, kürtaj olmak için seyahat edecek kadınların tutuklanabileceği uyarısında bulundu.
ABD’de kürtaj kaosu: Biden söz verdi, Google adım attı

ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülkede 50 yıldır yürürlükte olan ve kürtajı anayasal bir hak olarak tanıyan “Roe v. Wade” kararını bozmasına tepkiler giderek büyüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bazı eyaletlerde kürtajın yasaklanması nedeniyle kürtaj olmak için seyahat edecek kadınların federal yönetim tarafından korunacağını açıkladı.

Demokrat eyalet valileriyle düzenlediği sanal toplantıda konuşan Biden, kürtaj yasağı getirecek bazı eyaletlerin operasyon için başka eyaletlere geçmek isteyen kadınları gözaltına alabileceği uyarısında bulundu. Biden, yönetiminin bu kadınları koruyacağı ve kürtajın yasaklanacağı eyaletlerde ertesi gün haplarına erişimin de güvence altına alınacağı sözü verdi.

Kürtaj kararına karşı ABD’nin birçok yerinde kitlesel eylemler düzenleniyor.

ABD Başkanı, Demokratların ara seçimlerde kazanacağı başarıların bazı eyaletlerde kürtaj hakkının yeniden sağlanmasına yol açacağını da ifade etti.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK KENDİ KENTİNDE KÜRTAJ OLAMADI

Son olarak Ohio'daki kürtaj yasağı nedeniyle 10 yaşındaki hamile bir çocuğun operasyon için Indiana'ya gitmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.
Ohio'da yürürlüğe giren yasak nedeniyle çok sayıda kadın kürtaj için komşu Indiana'ya akın etti. Kürtajın hâlâ uygulandığı eyaletlerdeki kliniklerde büyük yoğunluk yaşanıyor.

Kürtajın daha fazla eyalette yasaklanmasıyla ülkede kargaşanın daha da artması bekleniyor.

GOOGLE, KÜRTAJ MERKEZİNE GİDEN KADINLARIN VERİLERİNİ SİLECEK

Ülkede 13 eyalet mahkeme kararı sonrasında kürtaj hakkını engellemiş ya da büyük ölçüde kesmiş durumda. Ülkede kararın iptali talebiyle birçok eyalette yasal süreç başlatıldı.

Öte yandan teknoloji devi Google, kürtaj olmak için ABD içinde seyahat edecek kadınların yargılanmasının önüne geçmek üzere adım attı. Google, önlem olarak kullanıcıların konum geçmişiyle ilgili verilerin kaldırılacağını duyurdu.

Böylece kürtaj kliniğine, aile için şiddet ya da danışmanlık merkezine giden kadınları takip etmenin önlenmesi amaçlanıyor.

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