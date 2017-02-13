ABD'de kürtaj karşıtları sokaklara çıktı

ABD’nin pek çok kentinde kürtaj karşıtları sokaklara çıktı. Yaklaşık 45 eyalette toplam 200 gösteri düzenlendi.

ABD'nin 45 eyaletinde kürtaj karşıtları sokaklara çıktı. Gösterilerin organizatörleri, Planned Parenthood (Planlı Ebeveynlik) adlı aile planlama örgütünün merkezleri önünde protesto gösterileri düzenlendiğini bildirdi.

Örgütün destekçileri de karşıt gösteri yaptı. Ancak iki taraftan da katılımın düşük olduğu belirtildi.

ABD'li kürtaj karşıtlarının iki hafta önce Washington'da düzenlediği yıllık protesto yürüyüşüne 10 bin kişi katılmıştı. Tanınmış kürtaj karşıtlarından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Yaşam için Yürüyüş” adı verilen etkinlikte bir konuşma yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden desteğini açıklamıştı.

Kürtaj karşıtlarının yürüyüşü, Trump'a karşı kitlesel gösterilerden altı gün sonra gerçekleşti. Kitlesel gösterilerde, protestocular kadın hakları ve kürtaj hakkı konularını da savundular.

Yaşam Yanlısı Eylem Ligi adlı kuruluşun yöneticisi Eric Scheidler, New York Times'a yaptığı açıklamada, yeni başkanın seçilmesinden bu yana, kürtaj karşıtlarının ABD'de destek bulduğunu söyledi. Yaşam hakkı hareketinden seçmenlerin Trump için önemli bir seçmen grubunu oluşturduğunu söyleyen Scheidler, yeni ABD hükümetinin bunu dikkate aldığını belirtti.

Trump, göreve başlar başlamaz kürtaj karşıtlarının tarafında olacağının sinyalini vermişti. Kürtaj hakkında danışmanlık hizmeti veren ya da kürtaj hizmeti sunan uluslararası kuruluşlara mali yardımları kesmişti.

Kürtaj karşıtları şimdi Planlı Ebevenlik adlı kuruluşun da artık devletten mali destek almasına son verilmesini istiyor.

Karşıt gösteriler düzenlendi

Kürtaj hizmetinin yanı sıra danışmanlık, hamilelik dönemi kontrolleri ve korunma konularında destek sunan bu tarz örgütlerin destekçileri ise cumartesi günü karşıt gösteri düzenledi.

Planlı Ebevenylik Eylem Fonu'ndan Kelley Robinson, "Destekçiler bundan korkmayacak ve alttan almayacak” dedi.