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ABD’de kürtaj yasaklandı, birçok erkek kısırlaştırma için sıraya girdi

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ABD Anayasa Mahkemesi’nin kadınlara kürtaj hakkı veren 50 yıllık kararı bozmasının ardından ülkede büyük kaos yaşanırken çocuk sahibi olmak istemeyen erkekler de harekete geçti.
ABD’de kürtaj yasaklandı, birçok erkek kısırlaştırma için sıraya girdi

ABD Anayasa Mahkemesi'nin kadınlara kürtaj hakkı veren 50 yıllık kararı bozmasının ardından ülkede büyük kaos yaşanırken çocuk sahibi olmak istemeyen erkekler de harekete geçti. Anayasa Mahkemesi’nin “Roe v. Wade” kararını bozmasının ardından ülkede kısırlaştırma ameliyatı olan ya da olmak isteyen erkeklerin sayısı hızla artıyor.

Guardian gazetesi, 32 yaşındaki yazılım mühendisi Shawn'ın da bu erkeklerden biri olduğunu aktardı. Nişanlısının da hamile kalmak istemediğini söyleyen Shawn, mahkeme kararı sonrası kısırlaştırma operasyonları da engellenmeden kısırlaştırma ameliyatı olduğunu ve gayet sağlıklı hissettiğini anlattı. Operasyonun çok acılı olmadığını kaydeden genç adam, daha zorlu diş operasyonları atlattığını söyledi.

KÜRTAJ KAOSU BÜYÜYOR

ABD'de birçok eyalette mahkeme kararı sonrasında kürtaj yasaklandı ya da büyük oranda kısıtlandı. Birçok kadın ve genç kız, kürtaj olmak için şehir değiştirmek zorunda kalıyor ve bu kişilerin eyaletler tarafından takip edilip cezalandırılabileceği konusunda endişeler artıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bu ay başında yaptığı açıklamada kürtaj yasağı getirecek bazı eyaletlerin operasyon için başka eyaletlere geçmek isteyen kadınları gözaltına alabileceği uyarısında bulunmuştu. Kararın iptali talebiyle birçok eyalette yasal süreç başlatılırken kürtajın daha fazla eyalette yasaklanmasıyla kargaşanın daha da artması bekleniyor.

İNTERNET ARAMALARI PATLAMA YAPTI

ABD basını, kürtaj kararının ortaya çıkmasıyla “Benim bedenim, benim kararım” diyen ve kürtaj hakkından mahrum kalan kadınlarla dayanışmak isteyen erkeklerin kısırlaştırma ameliyatı için sıraya girdiğini aktardı. Innerbody Research grubun verilerine göre, ABD'de kısırlaştırma ameliyatıyla ilgili internet aramalarında da ciddi yükseliş dikkat çekiyor.

“Nerede kısırlaştırma ameliyatı olabilirim” araması yüzde 850 oranında arttı. New York'ta çalışan üroloji uzmanı Dr. Alex Shteynshlyuger, Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında kısırlaştırma konusunda danışmak için gelen hasta sayısının haftalık olarak 15’ten 72'ye yükseldiğini söyledi.

Özellikle kürtaj yasağının uygulandığı bölgelerde bu talebin daha da yüksek olması dikkat çekti.

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