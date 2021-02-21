  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

ABD’de kutup soğukları devam ediyor: 58 can kaybı

» »
ABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu bildirildi.
ABD’de kutup soğukları devam ediyor: 58 can kaybı

Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oluyor.

Yerel haberlerde ölümlerin bir kısmının yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazalarından kaynaklandığı aktarıldı.

Aşırı soğuklarda en az altı kişinin evinde donmuş olarak bulunduğu kaydedilirken, araçlarında ısınmak isteyen birçok kişinin karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığı, bazılarının ise evlerinde ısınmaya çalışırken çıkan yangınlar sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

AA’nın aktardığına göre ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Teksas’ta bir hafta boyunca eksi 18’leri gören hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren gündüz 10 dereceye kadar yükseleceği ancak gece tekrar eksilere düşeceği tahmininde bulundu.

Elektrik kesintileri kısmen onarıldı

Kar ve buzlu soğuk hava, dün güney eyaletlerinden Virginia, Maryland ve Pennsylvania üzerinden kuzeydoğu eyaletlerine doğru kayarken; Teksas’ta elektrik kesintilerinin de kısmen onarıldığı kaydedildi.

Teksas’ta hala 200 bine yakın ev ve iş yerinin elektriksiz olduğu, Virgina ve Louisiana gibi çevre eyaletleri ve Oregon’la birlikte ülke genelinde hala 400 binden fazla kişinin elektriğe ulaşamadığı aktarıldı.

Eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) yetkilileri, hava koşullarına bağlı olarak elektrik şebekelerinin tamiri için yoğun çaba sarf ettiklerini, elektrik kullanımının aşırı artması durumunda hafta ortasına kadar dönüşümlü olarak tekrar kesintilere gidebileceklerini açıkladı.

Su sorunundan 14 milyon kişi etkileniyor

Eyaletlerde yaşanan don ve buzlanma nedeniyle tesisatlarda meydana gelen patlamalar sonucu su sistemlerinde sıkıntıların devam ettiği belirtildi.

Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Teksas’ta yetkililer, nüfusun neredeyse dörtte birini kapsayan yedi milyon kişiye ‘hafta başına kadar musluk sularını tüketmeden önce kaynatmaları’ uyarısında bulundu.

Teksas Çevresel Kalite Komisyonu, eyalet genelinde 1000’den fazla kamuya ait su sisteminin zarar gördüğünü, eyalet genelinde 14 milyon kişinin bundan etkilendiği bilgisini paylaştı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), eyaletlere jeneratör, battaniye ve hazır gıda malzemeleri gönderirken, özellikle Teksas’ta su olmadığı için operasyonları kısıtlayan hastane ve bakımevlerinin su sisteminin onarılması için çaba sarf ettikleri kaydedildi.

Biden’dan, Teksas valisine ek yardım önerisi

Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde devam eden dondurucu soğukların gıda tedarik zincirini de tehdit ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Vali Abbott’ın, eyalet ve yerel yönetimlere yönelik federal hükümetin ek yardım desteği konusunda görüştükleri kaydedildi.

Tennessee, Louisiana, Mississippi gibi Teksas civarındaki eyaletlerde de su sorununun devam ettiği aktarılarak, aynı şekilde ‘vatandaşların musluk sularını kullanmadan önce kaynatmaları’ çağrısı yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolombiya'da 2002-2008 Yılları Arasında En Az 6 Bin 400 Kişi Yargısız İnfazla Öldürülmüş19 Şubat 2021 Cuma 13:00
  • Texaslılar, aşırı soğuk havalarda hayatta kalma mücadelesi veren kaplumbağaları kurtarmaya çalışıyor18 Şubat 2021 Perşembe 18:09
  • ABD'de 1,3 Milyar Dolar Çalma Girişimiyle Suçlanan Kuzey Kore'li 3 Bilgisayar Korsanına Dava18 Şubat 2021 Perşembe 13:45
  • ABD Ordusunun Üçte Biri Kovid-19 Aşısı Olmayı Reddediyor18 Şubat 2021 Perşembe 13:15
  • Aşırı Soğuklar ABD Ve Meksika’da Can Aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 16:37
  • Aşırı soğuklar ABD ve Meksika’da can aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24
  • Endonezya’daki heyelanda ölü sayısı 12’ye çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:35
  • Mıchael Jordan, Kuzey Carolina'da 2 Klinik Açmak İçin 10 Milyon Dolar Bağış Yaptı16 Şubat 2021 Salı 14:05
  • Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem Müslüman Mezarlığında Toprağa Verildi16 Şubat 2021 Salı 13:15
  • Trump'ın Aklandığı Kongre Baskını İle İlgili, 11 Eylül Benzeri Araştırma Komisyonu Kurulacak16 Şubat 2021 Salı 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti