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ABD'de Kyle Rittenhouse'un beraati protesto edildi

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ABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'un berat etmesinin ardından, ülke genelinde bazı kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.
ABD'de Kyle Rittenhouse'un beraati protesto edildi

ABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'un berat etmesinin ardından, ülke genelinde bazı kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.

Oregon eyaletinin Portland kentinde, Rittenhouse'un jüri tarafından aklanmasına tepki gösteren protestocular, camları kırıp polise ellerindeki nesneleri fırlatması üzerine, polis kentte "isyan durumu" ilan etti.

Chicago ve New York'ta da beraat kararına tepki olarak protestolar düzenlendi.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, siyasetçiler ve Rittenhouse'un öldürdüğü kişilerin aileleri ise şiddetten kaçınılması ve protestoların barışçıl olması çağrısı yaptı.

 

Rittenhouse'un beraatine karşı Chicago'daki protesto gösterisi. | Fotoğraf: Reuters

[Rittenhouse'un beraatine karşı Chicago'daki protesto gösterisi. | Fotoğraf: Reuters]

 

 

Göstericiler eyleme silahla katıldı

Kenosha'daki Civic Center Park'da toplanan göstericiler de beraat kararını protesto etti.

Protesto gösterisine bazı göstericilerin silahla katıldığı görüldü.

 

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

 

 

ABD'de toplumda ayrışmaya neden olan davada beraat kararına farklı tepkiler geldi.

New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Vekili Alexandria Ocasio-Cortez, Rittenhouse'un aklanmasını kınarken, beraat kararı bazı muhafazakar çevrelerde memnuniyetle karşılandı.

 

ABD'de Rittenhouse davasında "beraat" kararı

 

Trump, kararı savundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump da "Bu meşru müdafaa değilse, ne peki" açıklamasıyla beraat kararını savundu.

Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, 2 protestocuyu öldürüp 1'ini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermişti.

Rittenhouse kendisine yöneltilen 5 ayrı suçlamanın tamamından aklanmıştı.

Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu.

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