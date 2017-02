ABD’de LGBTİ haklarını önümüzdeki dönemde ne bekliyor?

Human Rights Campaign, ABD’de LGBTİ’lerin yasalar önündeki eşitliğini tehdit eden yeni yasa tekliflerini, homofobik ve transfobik grupların eyaletler düzeyinde hedeflediği yasal değişiklikleri derledi.

ABD’den LGBTİ hakları kuruluşu Human Rights Campaign (HRC), önümüzdeki süreçte tartışılması beklenen LGBTİ karşıtı yasal değişikliklere ilişkin ön izleme raporu yayınladı.

HRC, şu ana kadar 16 eyalette sunulan en az 40 LGBTİ karşıtı yasa tasarısı ile eşitlik karşıtlarının 2016’da olduğu gibi din kisvesi altında LGBTİ’lere ayrımcılık yapmayı meşrulaştıracak yasalar, özellikle trans bireyleri hedef alacak önlemler ve eyalet düzeyinde LGBTİ’lere ayrımcılığı yasaklayan yasaların iptal tekliflerini ısrarla talep edeceğini tahmin ediyor. Yeni inceleme ayrıca 2017’de LGBTİ eşitliğini geliştirecek fırsatların da altını çiziyor.

“LGBTİ karşıtı siyasete destek yok!”

HRC Başkanı Chad Griffin, “LGBTİQları hedef alan kanun yapıcıların, halen HB2’nin iptaliyle ve bu nefret dolu yasanın verdiği zararlarla uğraşılan Kuzey Karolina’dan alınan derslere gerekli özenin göstermesi gerekirdi. Kanun yapıcıların LGBTIQ kişileri tehdit eden yıkıcı bir yol açmasını ve devletin ekonomisine ve şöhretine zarar vermesini önlemek için geçen yılki gibi ülke çapında devlet ortaklarıyla yakın bir biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Amerikalıların ezici bir biçimde eşitlik yönünde hareket ettiklerini kabul etmenin ve LGBTQ karşıtı siyaset yapma konusunda hiç istek kalmadığını anlamanın zamanı geldi” dedi.

LGBTİ eşitliğine desteğe karşı harekete geçtiler

Son yıllarda, LGBTİ eşitliği için kamu desteğindeki sabit artış, eyalet organlarında başlatılan LGBTİ karşıtı yasama dalgasıyla buluştu. Kanun yapıcıların hükümet binalarında yeni oturumlara başlamasıyla HRC de yüzlerce LGBTİ karşıtı yasa tasarısıyla karşılamayı bekliyor.

Kazanılmış hakları geri almak istiyorlar

HRC’nin raporuna göre; 2016’da 38 eyaletteki kanun yapıcılar, LGBTİ bireyler ve onların ailelerinin haklarını sınırlamayı amaçlayan 250’den fazla yasa tasarısı sundular. Sıkı bir çalışma, kolektif işbirliği ve ulusal ve ABD çapındaki LGBTQ eşitlik hareketinin özeniyle bu tasarılardan yalnızca 8’i iki yasama komisyonundan da geçti; valiliğin vetolarından sonra ise yalnızca 5 tanesi yasalaşabildi. Buna rağmen 2016 seçim sonuçlarından sonra 2017’nin daha da zorlu geçmesi ihtimali var. 2017 yasama oturumları başlarken önceki yasama dönemlerine göre daha fazla eyalet mecliste, senatoda ve valilik ofislerinde Cumhuriyetçi tek parti kontrolünde olacak.

LGBTİ’leri hedef alan ayrımcı yasalar, ülke çapında birçok farklı şekil alabiliyor. Bunlar; özellikle trans kişileri hedef alan ve onların cinsiyet kimlikleriyle uyumlu cinsiyete özgü fırsatlara ulaşmalarını engelleyen önlemlerden, dini bir bahane olarak kullanıp LGBTİ’lere mal ve hizmet vermeyi reddeden kişileri korumaya; yerel yönetimlerin LGBTİ sakinleri ve ziyaretçileri ayrımcılıktan koruma yetkilerini ellerinden almaya çalışan yasa tasarılarına kadar uzanıyor.

LGBTİ karşıtı yasa teklifleri artabilir

2016’da görüşülen LGBTİ karşıtı yasamaların çoğu güney ülkelerde başlatılmıştı, 2017’de de Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Teksas, ve Batı Virginia’dan yükselen belirgin kaygılarla aynısı olması bekleniyor. Aslında bu ve diğer devletlerde üç düzine tasarı görüşülmek üzere gündemde ve yasama oturumları süresince daha da artacağı bekleniyor.

Eşitlik yanlısı yasama

Birçok eyalette yasama atmosferi eşitlik yanlısı tasarıları görüşmeye açık gibi görünmese de, LGBTİ hakları savunucularının kazanım elde edebileceği birkaç eyalet var. New Hamshire ve New York’taki liderler ayrımcılık karşıtı eyalet yasalarına cinsiyet kimliğini koyup koymamayı tartışmaya devam ediyorlar; Kaliforniya’daki yasa koyucular, LGBTİ kişileri koruyan yasaları geçirmenin eşiğindeler. Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Montana, Kuzey Dakota ve Ohio’da kanun yapıcılar, ayrımcılık karşıtı eyalet yasalarına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini ekleme fırsatını bulacaklar; öte yandan Colorado, Hawaii, Massachusetts, New Hampshire, New Mexico ve Rhode Island’da azınlıkları inanılmaz derecede zararlı “onarım terapilerinden” koruyan yasalara öncelik verilebilir.

HRC raporunda geçtiğimiz yılın, hiçbir yerde LGBTİ yanlısı eyalet ya da yerel yasanın yürürlükten kaldırılmadığı ender yıllardan biri olduğunu da belirtti: Ama maalesef önümüzdeki yıllarda LGBTİ karşıtı kişiler tarafından LGBTİ kişileri koruyan önemli yasaların geri alınması için birçok girişimde bulunma tehlikesi bulunuyor.

Massachusetts’teki transfobikler çoktan 2018 Kasım’da yapılacak seçimlerde yeni cinsiyet kimliği halk tatbiki/uyumu yasasının iptali için yeterli imzaya ulaştılar. Bu arada 2016’da Washington’daki homofobik ve transfobik gruplar, devletin 10 yıllık ayrımcılık karşıtı yasasının iptali için yeterli imzayı toplayamamış olsa da 2017’de bu tarz bir girişimde bulunmaları bekleniyor. Maine’de ise radikaller, eyaletin İnsan Hakları Yasası’ndan “cinsel yönelim”in seçimlerde çıkarılabilmesi için imza toplama iznini aldılar.