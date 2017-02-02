ABD'de mahkûmlar hapishane görevlilerini rehin aldı

ABD'nin Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini rehin alan mahkûmlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishane koşullarını" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen olayda mahkûmlar önce 4 görevliyi rehin aldı. Birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest bırakan mahkûmların eylemlerine devam ettiği kaydedildi.

Yaklaşık 100 mahkûmun barındığı C bölgesindeki bazı mahkûmların tahliye edildiği olayda, güvenlik görevlileri ile çalışanları rehin alan mahkûmlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Rehin alma olayının ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington gazetesine telefonla ulaşan mahkûmlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koşullar ile eğitim imkânlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

"Donald Trump. Yaptığı her şey. Onunla kurumdaki işlerin daha kötüye gideceğini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkûm, hapishanedeki koşulların iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi.

Olayın ardından giriş çıkışlara kapatılan hapishanedeki olağanüstü durumun devam ettiği bildirildi.