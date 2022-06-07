  • BIST 2.648,12
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.6505
  • Euro 17.8291
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAnne olmaya karar verdiğiniz andan itibaren!

ABD'de milyonlarca aşı çöpe atıldı

» »
ABD'de 82,1 milyon doz koronavirüs aşısının çöpe atıldığı öğrenildi.
ABD'de milyonlarca aşı çöpe atıldı

NBC’nin haberine göre, Aralık 2020’den mayıs ayı ortasına kadar ülke genelindeki eczaneler tarafından 82,1 milyon doz COVID-19 aşısı kullanılamayarak atıldı.

Atılan dozların federal hükümet tarafından eyaletlere sağlanan miktarın toplamının yüzde 11’ine tekabül ettiği öğrenildi.

Eyalet bazında Oklahoma ile Alaska’nın ellerindeki aşıların yaklaşık yüzde 28’ini atarak israfta başı çektiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu aşılar, raf ömürlerinin sınırlı olmasından dolayı belirli bir süre içinde kullanılamayınca atılıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı06 Haziran 2022 Pazartesi 20:13
  • Uzman uyardı… Bu 5 belirti cilt kanserinin işareti olabilir06 Haziran 2022 Pazartesi 18:14
  • Maymun çiçeği virüsü: Afrika dışındaki vaka sayısı üçe katlanarak 780’e yükseldi06 Haziran 2022 Pazartesi 08:30
  • Omicron alt varyantı, o ülkedeki vaka ve ölümlerde artışa geçti05 Haziran 2022 Pazar 19:57
  • Doğal bir kolesterol ilacı05 Haziran 2022 Pazar 16:33
  • Meme kanseriyle ilgili umut veren ilaç: Hastalığı 1.5 ay yavaşlatıyor04 Haziran 2022 Cumartesi 23:11
  • En yaygın baş ağrısı tipleri04 Haziran 2022 Cumartesi 21:34
  • Bilim insanları açıkladı: Umut veren egzersiz tavsiyesi04 Haziran 2022 Cumartesi 19:19
  • Maymun Çiçeği Endişesi Artarak Devam Ediyor04 Haziran 2022 Cumartesi 18:26
  • Maymun çiçeği hastalığı nedir?04 Haziran 2022 Cumartesi 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti