  • BIST 1.409,560
  • Altın 524,56
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozuna ilk onay

» »
FDA danışma kurulu, Moderna aşısının üçüncü dozunun 65 yaş üstü ve riskli gruplara 'düşük dozda' uygulanmasını tavsiye etti.
ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozuna ilk onay

Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Moderna'nın iki dozluk yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını olan bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü aşının tavsiye edilmesine oy birliğiyle onay verdi.

Moderna aşısının destekleyici dozuyla ilgili araştırma verilerini incelemek üzere toplanan danışma kurulu, aşının üçüncü dozunun ikinciden altı ay sonra yalnızca 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun buldu.

Moderna aşısının üçüncü dozunun 50 mikrogramlık yarım doz olmasının yeterli olduğu açıklandı.

Öte yandan bağışıklık sistemi hastalıkları bulunan kişilerin 100 mikrogramlık tam doz aşı olması uygun görüldü.

FDA'in, aşıya kurulun tavsiyesi yönünde resmen onay vermesi durumunda aşının hangi kesimlere yapılacağına, gelecek hafta toplanması beklenen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurulu karar verecek.

Geçen ay FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BionTech aşısının üçüncü dozuna onay vermişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 önemli faydası ile tarçın: her gün tarçın tükettiğinizde vücudunuza neler olur?15 Ekim 2021 Cuma 16:31
  • ABD’de Moderna’nın üçüncü dozu için acil kullanım izni verilmesi önerildi15 Ekim 2021 Cuma 16:02
  • Meme kanseri vakaları neden artıyor?15 Ekim 2021 Cuma 15:29
  • Dikkat! Meme kanseri yaygınlaşıyor!15 Ekim 2021 Cuma 12:21
  • Dikkat! Boğaz ağrısında bu yanlışlara düşmeyin!15 Ekim 2021 Cuma 12:19
  • Boy uzamada besinler etkili mi?15 Ekim 2021 Cuma 11:51
  • Hızlı saç uzatma yöntemleri nelerdir?14 Ekim 2021 Perşembe 22:45
  • Sabahları aç karnına limonlu su içmek ne işe yarar?14 Ekim 2021 Perşembe 22:30
  • ABD’de yaşlılarda kalp krizini önlemek için aspirin kullanımı tavsiyesi geri çekildi14 Ekim 2021 Perşembe 22:15
  • DSÖ: Covid-19 kaynaklı ölümlerde bu yılın en düşük rakamlar görüldü14 Ekim 2021 Perşembe 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti