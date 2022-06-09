  • BIST 2.562,99
  • Altın 1023.343
  • Dolar 17.202
  • Euro 18.4828
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

ABD'de mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi

» »
ABD'de mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 6,5 azaldı.
ABD'de mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de mortgage (konut kredisi) talebi, faiz oranlarının arttığı ve konut satışlarının yavaşladığı bir dönemde 22 yılın en düşük seviyesine indi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,5 azaldı.

Böylece, ülkede motgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,33'ten yüzde 5,40'a yükseldi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularındaki zayıflamanın mortgage talebini 22 yılın en düşük seviyesine çektiğini belirtti.

Kan, mortgage faiz oranlarının 4 hafta öncesine göre hala düşük olmasına rağmen yeniden finansman faaliyetini baskılamaya devam edecek kadar yüksek olduğunu aktardı.

Piyasanın düşük konut stoku ve son aylarda mortgage oranlarındaki artıştan zarar gördüğüne işaret eden Kan, satın alma gücüne yönelik zorlukların özellikle ilk kez konut alacakları etkilediğini ifade etti.

ABD'de mortgage oranları, yükselen enflasyona karşı ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomideki talebi azaltmak amacıyla izlediği sıkı para politikasının etkisiyle yıl başından bu yana hızlı bir yükseliş göstermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de silahlı saldırı: En az 3 ölü, 11 yaralı05 Haziran 2022 Pazar 14:53
  • Depp-Heard davasının 'toksik' etkisi ev içi şiddet mağdurlarını ürkütüp şikayet etmekten caydırabilir mi?04 Haziran 2022 Cumartesi 12:57
  • Fed, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme korkusuna karşı sıkılaşma patikasında ilerliyor04 Haziran 2022 Cumartesi 12:33
  • Washington Post: ABD'de kitlesel silahlı saldırıların failleri bazı ortak özelliklere sahip04 Haziran 2022 Cumartesi 12:24
  • ABD'de Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı04 Haziran 2022 Cumartesi 12:16
  • Musk: Tesla çalışan sayısını yüzde 10 azaltmalı03 Haziran 2022 Cuma 11:00
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı03 Haziran 2022 Cuma 10:06
  • İnsan hücresinden üç boyutlu yazıcıyla kulak03 Haziran 2022 Cuma 09:34
  • Küresel piyasalarda dikkatler ABD istihdam verisinde03 Haziran 2022 Cuma 08:54
  • Ünlü isimlerin de üyesi olduğu seks kulübü ifşa oldu: Üyelik fiyatları 1 milyon dolara kadar çıkıyor…02 Haziran 2022 Perşembe 22:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti