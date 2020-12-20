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ABD'de Ocak Ayının İlk Haftasına Kadar 20 Milyon Kovid-19 Aşısı Dağıtılacak

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ABD’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını söyledi.
ABD'de Ocak Ayının İlk Haftasına Kadar 20 Milyon Kovid-19 Aşısı Dağıtılacak

ABD’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını söyledi.

Perna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BioNTech/Pfizer şirketlerinin ürettiği Kovid-19 aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını ifade etti.

 İlaç şirketi Moderna’nın Kovid-19 aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Perna, bu haftaki Kovid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret ederek, “Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir.” ifadelerini kullandı.

AŞININ NEDEN OLDUĞU ALERJİK TEPKİLER ARAŞTIRILIYOR

Bu arada ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili ortaya çıkan alerjik tepkileri araştırdıklarını bildirdi.

FDA Biyolojik Gelişme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaska dışında diğer bazı eyaletlerden de Kovid-19 aşısının alerjik etkileri hakkında şikayetler geldiğini ve bunları incelediklerini kaydetti.

Marks, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve İngiltere'deki meslektaşları ile koordineli şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "Aşıdaki hangi bileşenin alerjiye sebep olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesinden perşembe günü yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının 2 sağlık çalışanında uygulandıktan sonra 10 dakika içinde "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtilmişti.

Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere'de de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüş, İngiltere İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin, aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.

Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu BioNTech'in geliştirdiği aşı adayı, İngiltere'nin 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.

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