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ABD'de öfke gecesi: On binlerce kişi sokağa döküldü!

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ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadına kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozması ülkede adeta bir deprem etkisi yarattı.
ABD'de öfke gecesi: On binlerce kişi sokağa döküldü!

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadına kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozması ülkede adeta bir deprem etkisi yarattı. Dün gece kararın açıklanmasının ardından ABD'nin birçok eyaletinde büyük protestolar patlak verdi. Göstericiler ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanırken barikatlar kuruldu ve polis alarma geçti. Öfkeli kalabalığın eylemlerine bugün de devam etmesi beklenirken yetkililer protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesinden endişeli...

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadına Kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe V. Wade" kararını bozdu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Anayasa kürtaj hakkı vermemektedir. Roe v. Wade reddedildi. Kürtaj hakkını düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilere iade edildi" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Mahkeme, bu gelişmeden 24 saat sonra, dün de “kürtaja anayasal koruma sağlayan” hükmü iptal etti. Kararın iptali, isteyen eyaletin kendi sınırları içerisinde kürtajı yasadışı hale getirebileceği anlamına geliyor. Nitekim Missouri, Dakota ve Indiana gibi Cumhuriyetçi eyaletler, kısa süre içinde kürtajı yasadışı kılacaklarını açıkladı.

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