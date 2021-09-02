ABD’de okullar açılırken çocuklarda Covid-19 oranları artmaya başladı

Corona virüsü salgını yüzünden sekteye uğrayan en önemli sektör ve alanlardan biri olan eğitim yüz yüze olacak şekilde yeniden başlıyor… Türkiye’de gelecek hafta okullar açılırken ABD’de de bir süredir okullar açık.

Fakat ABD’deki verileri inceleyen uzmanlar, çocuk ve ergenlerde Covid-19 oranlarının kış dönemindeki seviyelere geldiğini açıkladı. Henüz aşının bulunmadığı dönemlerdeki gibi bir artış yaşandığı kaydedilirken Arizona eyaletinde 12 yaşın altındaki çocuklar Covid-19 vakalarının 6’da 1’ini oluşturuyor. Eyalette hastaneye kaldırılanların yüzde 6’sının çocuklar olduğu belirtildi.

Tennessee eyaletinde de 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerin eyalet genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğu belirtildi. Çocuklar arasındaki vaka sayılarının 14.000’i geçtiği belirtildi.

Teksas eyaletinde ise pozitif vaka sayısının 20.256 olduğu belirtilirken 7488 vakanın da okul çalışanları olduğunu duyurdu. Ağustos ayının sonunda çocuklar, ABD genelindeki vakaların yüzde 15’ine denk geldiği açıklandı.

Öte yandan bilim insanları ve uzmanlar çocukların Covid-19’u genelde hafif atlattığını ve burun akıntısı, öksürük ve ateş gibi semptomlarla geçirdiğini açıkladı. Fakat bazı nadir vakalarda çocukların hastanede tedavi altına alındığı kayıtlara geçti. ABD’deki 24 eyaletteki verilere göre çocukların hastanede yatma oranları yüzde 1.6 ile 3.6 arasında değişiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden elde edilen verilere göre ise her gün ortalama 300’den fazla çocuğun Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çocuklarda Covid-19 vakalarının artması da eyaletlerde aşı ve maske tartışmasını alevlendirdi. Cumhuriyetçi yerel yöneticiler maske yasaklarını kaldırırken bu bölgelerde özellikle vaka sayılarında artış görüldü.

Arizona, Teksas ve Florida’nın valileri maske yasağını kaldırırken birçok bölgede bu yasaklara itiraz geldi ve resmi süreç başladı.