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ABD'de okullarda maske düzenlemesini yasaklayan eyaletlere soruşturma

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ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda koronavirüse karşı maske düzenlemelerini yasaklayan beş eyalette, ayrımcılığa yol açabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
ABD'de okullarda maske düzenlemesini yasaklayan eyaletlere soruşturma

ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda koronavirüse karşı maske düzenlemelerini yasaklayan beş eyalette, ayrımcılığa yol açabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

ABD Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Sivil Haklar Dairesinin (OCR) başlattığı soruşturmalarla Iowa, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Utah eyaletlerinin engelli öğrencilere ayrımcılık yapılmasını engelleyen 1973 tarihli federal Rehabilitasyon Kanunu ve kamu kurumlarının engellilere ayrımcılık yapmasını yasaklayan 1990 tarihli Amerikan Engelliler Kanunu’na uygunluğunun denetleneceği belirtildi.

ABD Eğitim Bakanı'ndan tepki

OCR, Cumhuriyetçi valilerin okullarda maske zorunluluğunu yasakladığı eyaletlerdeki okul idarelerine gönderdiği mektupta, kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunun yasaklanmasının başta engelleri nedeniyle sağlık sorunları yaşayanlar olmak üzere, öğrencileri COVID-19’dan koruma konusunda önlem almalarını engellediğini yazdı.

ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, "Eyalet yöneticilerinin siyaseti, hizmet vermek için yemin ettikleri öğrencilerin sağlığının ve eğitiminin önüne koyması kabul edilemez” derken Bakanlığın tüm öğrencilerin şahsen eğitime ulaşım hakkının korunması için mücadele edeceğini söyledi.

Yeni bir adım

OCR, mahkeme kararları nedeniyle maske zorunluluğu yasaklarının uygulanamadığı Florida, Texas, Arkansas ve Arizona eyaletlerinde soruşturma yapılmadığını duyurdu.

Eğitim Bakanlığının soruşturmaları, ABD yönetiminin okullarda maske kullanımının kişisel bir tercih olması gerektiğini düşünen Cumhuriyetçi yerel yönetimlerle mücadelesinde yeni bir adım oldu.

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