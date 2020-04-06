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ABD'de Ölü Sayısı 9 Bini Geçti

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ABD'de Ölü Sayısı 9 Bini Geçti
ABD'de Ölü Sayısı 9 Bini Geçti

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’de Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 132, vaka sayısıysa en az 321 bin 762. Pazar günü en az 9 bin 517 yeni vaka açıklandı ve 636 kişi hayatını kaybetti.

NEW YORK VALİSİ: ‘‘ÖLÜ SAYISINDA İLK KEZ DÜŞÜŞ YAŞANDI’’

ABD Corona virüsüyle mücadelede en kritik haftalardan birine giriyor. New York, Michigan ve Louisiana kentlerinde vaka sayılarında artış yaşandı. ABD’de salgının en çok etkilediği kentlerden New York’ta Pazar günü yeni ölü sayısı 600 olarak açıklandı. Vali Andrew Cuomo, son birkaç güne göre ölü sayısında azalma yaşandığını, ancak bunun kalıcı olup olmadığını anlamak için henüz erken olduğunu söyledi. Eyalette bir gün önce 630 kişi ölmüştü. Eyalette ölü sayısı toplamda 4 bin 159’a; vaka sayısıysa 122 bine çıktı.

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