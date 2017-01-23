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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

ABD'de olumsuz hava şartları: 15 ölü

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ABD'de olumsuz hava şartları: 15 ölü
ABD'nin güneyinde etkili olan olumsuz hava şartları, 48 saat içinde 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Georgia, Mississippi ve Alabama eyaletlerinin bir bölümünde meydana gelen fırtına, şiddetli yağış ve hortum nedeniyle birçok bina yıkıldı, can kayıpları meydana geldi.

15 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 30'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Florida'nın Panhadle bölgesi ile Alabama'nın güneyinde hortum uyarısı yapıldı, Georgia Valisi Nathan Deal, eyaletin 7 idari bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Georgia'da pazar sabahı etkili olan hortumda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Georgia Acil Durum Yönetimi ekiplerinin yardım çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin güneyinde toplam 38 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 milyon 800 bin kişinin risk altında bulunduğu belirtildi.

TRUMP VALİLERİ ARADI

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, Georgia Valisi Deal ile Florida Valisi Rick Scott'ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu ve Georgia ve Florida eyaletleri için yardım sözü verdiği kaydedildi.

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