  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

ABD'de Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı

» »
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı.
ABD'de Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı

ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden Pennsylvania'dan aday olan Öz’ün rakibi Dave McCormick, ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti.

McCormick, yaptığı açıklamada, ''Bugün, Öz'ü arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettim.'' dedi.

Mehmet Öz ise Senato seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan McCormick'e, Twitter hesabından teşekkür etti.

Eski başkan Donald Trump'ın da desteklediği Dr. Öz, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı John Fetterman ile yarışacak.

Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz’ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs'ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmıştı.

25 Mayıs'ta ise Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü isimlerin de üyesi olduğu seks kulübü ifşa oldu: Üyelik fiyatları 1 milyon dolara kadar çıkıyor…02 Haziran 2022 Perşembe 22:47
  • ABD’de milyon dolarlık vurgun: Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu da suçlanıyor02 Haziran 2022 Perşembe 19:00
  • ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı02 Haziran 2022 Perşembe 10:37
  • Küresel piyasalar negatif seyrediyor02 Haziran 2022 Perşembe 09:48
  • ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü02 Haziran 2022 Perşembe 09:28
  • Biden New York Times’a yazdı: Ukrayna’daki hedefimiz…01 Haziran 2022 Çarşamba 14:55
  • Meksika'da Agatha Kasırgası'nda 10 kişi öldü, 20 kişi kayboldu01 Haziran 2022 Çarşamba 10:08
  • ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdi01 Haziran 2022 Çarşamba 09:42
  • Dünyanın en yaşlı köpeği Guinness Rekorlar Kitabı’nda01 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
  • Biden: Rusya’ya ateş edebilecek hiçbir şey göndermeyeceğim31 Mayıs 2022 Salı 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti