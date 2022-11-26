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ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.
ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 4 artışla 627’ye yükseldi.

ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 160 adet artış gösterdi.

Perşembe gününü 85,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 83,66 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 76,48 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 77,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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