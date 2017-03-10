ABD'de peynirden bulaşan bakteri yüzünden 2 kişi öldü

ABD'de peynirden bulaşan "listeria bakterisi" nedeniyle 2 kişinin öldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin doğu eyaletlerinde toplatılan "Ouleout" peynirinden bulaştığı düşünülen listeria bakterisi nedeniyle çok sayıda kişi rahatsızlandı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Listeria vakalarına, 2 kişinin öldüğü Connecticut ve Vermont eyaletlerinin yanı sıra New York ve Florida eyaletlerinde de rastlandığı kaydedildi.

Peynirin çiğ sütten üretildiği ve "Vulto Creamery" adlı firma tarafından piyasaya sürüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapmayan firma, "Ouleout" peynirlerini ve diğer ürünlerini salı günü toplatmıştı.

Listeria bakterisi, sağlıksız koşullarda hazırlanan gıda maddelerinde bulunabiliyor.