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ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının dağıtımına başlandı

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ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının dağıtımına başlandı
ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının dağıtımına başlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulunun, kullanımına onay vermesinin ardından, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının dağıtımına başlandı.

Michigan’daki Pfizer fabrikasındaki işçiler, Covid-19 aşısının ilk sevkiyatlarını, kuru buzda paketlemeye başladı. Kutulu, soğutulmuş aşı paletlerini taşıyan üç kamyon, pazar sabahı Michigan tesisinden bir kamyonet ve bir SUV’da zırhlı güvenlik görevlileri eşliğinde dağıtıma çıktı.

Kamyonlara ilk kutular yüklenirken işçilerin alkışladığı ve ıslık çaldığı kaydedildi. Uzun zamandır beklenen an, hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bine yaklaşırken, günlük vakalar ve hastaneye doluluk oranları rekorlar kırarken gerçekleşti.

Federal hükümet, ilk 2.9 milyonluk dozu 64 eyalete ve beş federal daireye vermeyi planlıyor. Dağıtımı federal hükümet koordine ediyor olsa da, ilk dozları kimin yapacağı konusunda son kararı eyaletler veriyor.

Çeşitli endüstrilerdeki şirketler, eyalet ve federal yetkililere, aşı bekleyen milyonlarca işçiye öncelik vermeleri konusunda lobi çalışmaları yürütüyor.

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