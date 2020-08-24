  • BIST 1.108
  • Altın 458,849
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6885
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

ABD'de polis bir siyah Amerikalıyı arkasından vurdu

» »
ABD’de pazar akşamı Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyah Amerikalının polis kurşunlarına hedef olmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi. Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
ABD'de polis bir siyah Amerikalıyı arkasından vurdu

Wisconsin Valisi Tony Evers, Pazar akşamı Jacob Blake isimli siyah bir vatandaşa polisin birden fazla el ateş açması üzerine Blake'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Wisconsin Valisi Tony Evers yaptığı açıklamada, "Henüz tüm detaylara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk siyah kişi olmadığıdır" dedi.

Kenosha kent polisi yetkileri, yerel saatle beşte, polisin kendilerine gelen bir "ev içi şiddet çağrısı” üzerine olay yerine gittikleri esnada meydana geldiğini duyurdu ancak detaylı bilgi vermedi.

Wisconsin Adalet Bakanlığı Ceza Soruşturma Bölümü'nden yapılan açıklamadaysa, ilgili memurların idari izne ayrıldığını söyledi.

Yerel basında Blake'e yedi el ateş edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, komşuların Blake'in iki kadın arasındaki kavgayı bölmeye çalıştığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan ve olay anını gösterir bir videoda, Blake'in bir otomobile doğru yöneldiği sırada iki polis memurunun arkasından geldiği ve polisin yakın mesafeden açtığı ateş sonucu otomobilin içine doğru yığıldığı görünüyor.

Olay sonrası bölgede toplanan çok sayıda kişi polis şiddetini protesto etti. Gösteriler sırasında taş ve molotof kokteylleri atıldı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

George Floyd'un öldürülmesi

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un geçen Mayıs ayında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülkede ve ardından dünyanın pek çok kentinde geniş çaplı protestolar başlamıştı.

Floyd'un maruz kaldığı şiddet 10 dakikalık bir video kaydıyla sosyal medyaya da yansımıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis, elleri kelepçeli olan 46 yaşındaki Floyd'un dakikalarca boynuna bastırırken Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu. Floyd, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra ölmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • California tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:00
  • ABD’de işlediği suçları itiraf eden eski polise 11 defa müebbet22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:47
  • Trump, seçim kampanyası için 64.5 milyon dolar harcadı21 Ağustos 2020 Cuma 09:48
  • ABD'ye ait savaş gemisi Girit Adası'na ulaştı21 Ağustos 2020 Cuma 08:59
  • ABD'de polisten ölümüne sebep olduğu siyahi Müslümana 'Allah sana yardım etmeyecek' sözleri21 Ağustos 2020 Cuma 08:53
  • California, Kontrol Altına Alınamayan Yangınlarla Mücadele Ediyor20 Ağustos 2020 Perşembe 12:55
  • ABD'de 11 Cumhuriyetçi siyasetçi, Trump'ı desteklemediklerini açıkladı20 Ağustos 2020 Perşembe 12:05
  • Obama, Demokrat Partinin sanal kurultayında Trump’a yüklendi20 Ağustos 2020 Perşembe 08:26
  • ABD, İran’a karşı snapback mekanizmasını kullanacak20 Ağustos 2020 Perşembe 08:19
  • ABD'de Siyahi Bebek Ölümleri İle İlgili Yeni İddia19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti