  • BIST 96.579
  • Altın 272,615
  • Dolar 5,5553
  • Euro 6,1672
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

ABD'de polis 'davetsiz düğün hırsızı"nın peşinde

» »
Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının son bir yıldır çok sayıda düğüne gidip, misafirlerin evlenen çifte verdiği yükte hafif pahada ağır hediyeleri çaldığı anlaşıldı
ABD'de polis 'davetsiz düğün hırsızı"nın peşinde

ABD'de polis "davetsiz düğün hırsızı" diye tanımladığı bir kadının peşine düştü.

Henüz kimliği belirlenemeyen kadının Texas eyaletinin güneyinde bir çok düğüne davetsiz girdiği ve binlerce dolarlık değerli hediyeyi çaldığı ortaya çıktı.

 

Kadının geçen yılın Aralık ayından bu yana en az dört düğüne davetsiz girdiği tespit edildi.

Polis, kadının yeni evli bir çifte verilmiş bir hediye çekini kullanmaya çalışırken alınmış görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Kadının tutuklanmasını sağlayacak bilgi verecek kişilere 4 bin dolar ödül de teklif edildi.

Comal bölgesi emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Gelin bu kişinin başka insanların özel günlerini mahfetmesine izin vermeyelim ve onu adalet önüne çıkaralım" denildi.

Düğün sektöründe hizmet veren bir yerel şirketin yetkilisi Amerikan CBS televizyonuna görüntülerdeki kişiyi tanıdığını bildirdi.

New Braunfels Wedding Chamber adlı şirketin genel müdürü Rhonda Hollon "Yaz boyunca herkese açık bir çok parti düzenledik ve görüntülenen şahısların mekanları ve sahiplerini izlediğine tanık olduk" dedi.

Davetsiz düğün hırsızının hedefi olan yeni evli çiftlerden biri NBC televizyonuna, soyulduklarını ancak balayında farkettiklerini anlattı.

Yeni evlilerden Brittany Flores "O an içimize oturan yıkıcı ağır bir duygu ile başımıza geleni anladık" dedi.

Yüzlerce dolarlık hediye çeklerinin çalındığını düşünen Brittany ve eşi Andy görüntüleri yayınlanan kadını hatırladıklarını söylüyorlar.

Buna karşılık çift polisin hırsızı eninde sonunda yakalayacağına inancını koruyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sputnik:Rusya, nükleer kapasiteli 2 'Beyaz Kuğu'yu ABD sınırına gönderdi14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
  • Epstein'in ölümü tartışma yarattı13 Ağustos 2019 Salı 16:50
  • ABD, 17 denizcinin ölümü sonrası gemilerdeki dokunmatik kontrol ekranlarını kaldırıyor13 Ağustos 2019 Salı 11:58
  • BM’den ABD’nin Venezuela yaptırımlarına eleştiri13 Ağustos 2019 Salı 11:56
  • Venezuela'da Ulusal Meclis feshediliyor, seçime gidiliyor13 Ağustos 2019 Salı 11:55
  • Trump Yeşil Kart'ı zorlaştıracak13 Ağustos 2019 Salı 11:53
  • ABD'li milyarder Epstein'ın hücresinde ölümü tartışma yarattı12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:47
  • Korkuluklara yaslanarak öpüşen çift düşerek can verdi07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
  • Siyah bir adamı bağlayarak yürüten Teksas polisi özür diledi07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:20
  • Trump, Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını dondurdu06 Ağustos 2019 Salı 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti