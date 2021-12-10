ABD'de polis müdahalesinde yaralananlara 5,7 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Ohio eyaletinin başkenti Columbus'ta geçen yıl düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda yaralananlara 5,7 milyon dolar tazminat ödenecek.

ABD'nin Ohio eyaletinin başkenti Columbus'ta geçen yıl düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda yaralananlara 5,7 milyon dolar tazminat ödenecek.

Savcılıktan yapılan açıklamada, polis müdahalesi sırasında yaralanan göstericilerin açtığı tazminat davasında Columbus Belediyesiyle uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Gösterilerde yaralanan 32 kişiye toplam 5,7 milyon dolar tazminat ödenecek.

Columbus Belediye Meclisinin, tazminat maddelerini içeren uzlaşmayı gelecek hafta onaylaması bekleniyor.

Gaz ve plastik mermi kullanımına kısıtlama

Mahkeme ayrıca, polisin kişilere ve mülklere zarar vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasını yasakladı.

Kararda, "barışçıl gösterilerde bulunan kişilere karşı gözaltı ya da grubu dağıtmaya yönelik güç kullanımı" uygulanamayacağı kaydedildi.

ABD'de, siyahi genci öldüren polise cinayet davası açıldı

Geçen yıl polis tarafından vurulan birçok siyahi Amerikalıdan biri olan Casey Goodson'un ölümü, Columbus kentinde birçok ırkçılık karşıtı gösteriye neden olmuş, şehirdeki siyahilerle güvenlik güçleri arasında gerilime yol açmıştı.