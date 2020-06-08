ABD’de, polisin elektroşok tabancasıyla yere düşürdüğü siyah, defalarca 'Nefes alamıyorum' diye bağırdı!

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahın 25 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, benzer bir olay da Virginia eyaletinde yaşandı.

Eyaletin Fairfax County bölgesinde, sokakta yürüyen siyahın polislerce önü kesildi. Polis Tyler Timberlake, şahısla tartışırken, aniden elektroşok tabancasını ateşledi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, yürüyen siyah Amerikalının yanına polisin geldiği ve şahsa arkadan yaklaşarak elektroşok tabancasını ateşlediği görülüyor.

FLOYD GİBİ ‘NEFES ALAMIYORUM’ DEDİ

Yere düşen kişinin sırtına dizini koyan Timberlake adlı polis, acıyla bağıran adamın ensesine elektroşok tabancasını dayayarak defalarca ateşliyor. Diğer polislerin şahsa yüklendiği dikkat çekiyor.

Görüntülerde, siyah ABD’linin gözaltına alındığı sırada, George Floyd gibi defalarca “Nefes alamıyorum” diye bağırması dikkat çekiyor.

36 AY HAPİS CEZASI ALABİLİR

Polis Tyler Timberlake, olay sonrası ‘gözaltı sırasında orantısız güç kullandığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yaklaşık 8 yıldır polis olan Timberlake’in hüküm giymesi durumunda 36 aya kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Öte yandan, orada bulunan diğer polislerin de görevden uzaklaştırıldığı ve olaya ilişkin idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.