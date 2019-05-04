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ABD’de polisin sokakta vurarak öldürdüğü kadının ailesine 20 milyon dolar tazminat

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ABD’nin Minneapolis kentinde, 15 Temmuz 2017’de evinin arka sokağında yaşanan bir tecavüzü ihbar etmek istediği polis tarafından vurularak öldürülen Justine Ruszczyk Damond’un ailesine 20 milyon dolar (119.3 milyon lira) tazminat ödenecek.
ABD’de polisin sokakta vurarak öldürdüğü kadının ailesine 20 milyon dolar tazminat

Evlenmek için Avustralya’dan ABD’ye yerleşen, her iki ülkenin de vatandaşı olan 40 yaşındaki kadının ailesi, tazminatın 2 milyon dolarını (11.93 milyon lira) silahlanmayla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayacaklarını açıkladı. Yoga eğitmeni olan Damond’un avukatı Robert Bennett ise karardan memnun olduklarını belirtti.

İhbar hattı 911’i aradıktan sonra sokağına gelen polis aracına yaklaşırken vurulan Damond’u öldüren ve hafta içinde cinayetten suçlu bulunan polis memuru Muhammed Nur’un Minneapolis kentinde ‘görev başındayken adam öldürmekten’ suçlu bulunan ilk polis olduğu belirtildi.

Minneapolis’i sınırlarında bulunduran Minnesota eyaletinin valisi Jacob Frey, “Bu eyalette şimdiye kadar ödenen en yüksek tazminat” dedi.

Muhammed Nur, mahkemede, 911’i aranması üzerine Damond’un oturduğu sokağa gittiğinde pembe tişörtlü sarışın bir kadının kendisine koşarak yaklaştığını gördüğünü, o sırada patlama sesi duyduğu için ‘tehdit’ olarak algılayarak ateş ettiğini söyledi. Olaydan sonra tutuklanan Nur, “Silahsız ve suçsuz bir kadını vurduğumu anladığımda dünya başıma yıkıldı” dedi. Öldürülen Justine Ruszczyk Damond’ın ise acil bir olayı ihbar etmek amacıyla polise doğru telaşla koştuğu ortaya çıktı.

Minneapolis kendinin emniyet müdürü Janee Harteau yaşananlardan sonra görevden alınmıştı. Polis, Damond’un ailesi ve dostlarından ‘yaşanan trajik olay’ nedeniyle özür dilemişti.

 

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