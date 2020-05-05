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ABD'de polisten kaçan iki şüpheli, otoyol kenarına yaklaşık 1 milyon dolar attı

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ABD’de polisten kaçan iki kişinin bulunduğu otomobilden otoyol kenarına yaklaşık bir milyon dolar atıldı. Polis tarafından gözlatına alınan iki şüphelinin yol kenarına attıkları paralarla uyuşturucu almayı planladıkları öğrenildi
ABD'de polisten kaçan iki şüpheli, otoyol kenarına yaklaşık 1 milyon dolar attı

ABD'nin California eyaletinde polis ile zanlılar arasındaki kovalamaca sırasında yol kenarına 900 bin dolardan fazla para atıldı.  

New York Post'un haberine göre, olay, geçen hafta Los Banos'ta eyaletler arası otoyolda meydana geldi.

California otoyol devriye polisi, birlikte seyahat ettikleri düşünülen üç arazi aracından birinin peşine düştü. Bu sırada diğer araçlardan birinin sürücüsü polisi engellemeye çalıştı. 

Kovalamaca devam ederken takip edilen aracın şoförü yol kenarında durarak iki karton kutuyu buraya bıraktı. Polis, kutularda 915 bin dolar nakit para buldu, eğitimli köpek de paraların üzerinde uyuşturucu kokusu aldı. 

Olaya karışan iki aracın New Yorklu sürücüleri gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında polisi engellemeye çalışan aracın şoförü kaçmayı başardı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin parayla marihuana almayı planladığı idida edildi.

 

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