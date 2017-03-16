ABD'de Rus ajanlarına Yahoo'ya siber saldırı suçlaması

ABD'de yüz binlerce Yahoo kullanıcısının hesabının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olayla ilgili olarak iki Rus ajanına suçlama yöneltildi.

Amerikan Adalet Bakanlığı siber saldırı ile ilgili olarak iki bilgisayar korsanını daha suçladı.

Bakanlığın bu açıklamasıyla ABD siber saldırılarla ilgili olarak ilk kez, Rus yetkililere suçlama yöneltmiş oldu.

Bilgisayar korsanları 2014 yılı sonlarında, yaklaşık 500 milyon Yahoo kullanıcısının bilgilerini çalmıştı.

Yahoo, saldırının arkasında 'bir devletin olduğunu' açıklamıştı.

Amerikan Adalet Bakanlığı yetkilileri, saldırının, iki bilgisayar korsanı ve iki FSB (Rusya Federal Güvenlik Servisi) ajanı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.