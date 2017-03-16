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ABD'de Rus ajanlarına Yahoo'ya siber saldırı suçlaması

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ABD'de Rus ajanlarına Yahoo'ya siber saldırı suçlaması
ABD'de yüz binlerce Yahoo kullanıcısının hesabının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olayla ilgili olarak iki Rus ajanına suçlama yöneltildi.

Amerikan Adalet Bakanlığı siber saldırı ile ilgili olarak iki bilgisayar korsanını daha suçladı.

Bakanlığın bu açıklamasıyla ABD siber saldırılarla ilgili olarak ilk kez, Rus yetkililere suçlama yöneltmiş oldu.

Bilgisayar korsanları 2014 yılı sonlarında, yaklaşık 500 milyon Yahoo kullanıcısının bilgilerini çalmıştı.

Yahoo, saldırının arkasında 'bir devletin olduğunu' açıklamıştı.

Amerikan Adalet Bakanlığı yetkilileri, saldırının, iki bilgisayar korsanı ve iki FSB (Rusya Federal Güvenlik Servisi) ajanı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

 

ABD'den Rusya'ya iade talebi

Bilgisayar korsanlarından biri olan, dünyanın en çok aranan siber suçlu listesinde yer alan Alexsey Belan'ın, 2013'te bir Avrupa ülkesinde gözattına alındığı ancak Rusya'ya kaçtığı belirtiliyor.

ABD Rusya'dan bu kişinin iadesini talep etti.

Diğer bilgisayar korsanı Karim Bartov'un ise Salı günü Kanada'da tutuklandığı belirtildi.

Yahoo, 2014'te yaşanan saldırıyla ilgili olarak kullanıcılarını bilgilendirmede geç kalmakla eleştirilmişti.

Şirket çalınan veriler içinde; email adresleri, telefon numaraları, doğum tarihleri, şifrelenmeyen 'gizli soru ve yanıtların' bulunduğunu ancak kredi kartı bilgilerinin bulunmadığını bildirmişti.

Geçen yıl kullanıcılardan şifrelerini değiştirmeleri istenmişti.

Yahoo 2015 Temmuz ayında 4,8 milyar dolara Amerikan telekomünikasyon devi Verizon'a satılmıştı.

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