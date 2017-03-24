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ABD'de sağlık reformu oylaması ertelendi, Trump derhal oylama istedi

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ABD'de sağlık reformu oylaması ertelendi, Trump derhal oylama istedi
ABD'de 'Obamacare' olarak adlandırılan sağlık sigorta sisteminin bir bölümünün değiştirilmesi için, Temsilciler Meclisi'nde Perşembe günü yapılması planlanan oylama ertelendi.

Başkan Trump oylamanın 'sonuç ne olacaksa olsun' yapılması çağrısı yaptı.

Cumhuriyetçiler oylamayla, eski başkan Barack Obama'nın yürürlüğe koyduğu sistemin yerine Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası'nı (AHCA) koymayı hedefliyor.

Ancak bazı Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle oluşan oy çokluğunun sağlanamayacağı endişesiyle oylama ertelendi.

Trump'ın bu Cumhuriyetçileri uzun süredir ikna etmeye çalıştığı biliniyor.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörü Mick Mulvaney, Trump'ın, Perşembe günü kapalı kapılar ardında meclisin Cumhuriyetçi üyelerine tam olarak kesinlikle oylamanın yapılması gerektiği mesajını verdiğini söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Paul Ryan, "Yedi buçuk yıldır Amerikan halkına bu işlemeyen yasayı yürürlükten kaldıracağımızı ve yerine yenisini getireceğimizin sözünü veriyoruz çünkü bu yasa çöküyor ve ailelere zarar veriyor" dedi.

Cumhuriyetçi Meclis üyesi Chris Collins de Trump'ın, oylamanın, sonuç ne olacaksa olsun bugün yapılmasını istediğini söyledi.

Yeni yasanın kabulü içim Temsilciler Meclisi'nde 215 oy gerekiyor ancak bazı muhafazakâr Cumhuriyetçilerin değişikliğe muhalefeti nedeniyle yasanın geçmesinin kolay olmayacağı değerlendiriliyor.

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