Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, hastalıkların tedavi edilmesi ve önlenmesi için eyalet genelinde 250 bin gönüllüden veri toplamaya başladı.



Araştırmacılar, gönüllülerin sağlık verilerinin yanı sıra yaşamları ve genetik bilgileri hakkında bilgi toplayacaklar. Nüfus gruplarındaki çeşitli sağlık sorunlarının belirlenmesi için elde edilen verilerin Maryland Üniversitesi’nin biyobankasına girişi yapılacak.



Biyobanka, bilim insanlarının ilaç şirketlerinin ve genetik uzmanlarının sağlık sorunlarına karşı yeni yöntemler geliştirmesine yardımcı olacak. Veriler ile sağlık sorunlarına ‘kişiselleştirilmiş tıp’ olarak bilinen yeni bir yöntem ile yaklaşılacak.



Tıp fakültesinde araştırma görevlisi ve doçent Toni Pollin şu açıklamada bulundu:



"Bu, çeşitli Maryland halkının biyolojisinin, yaşam tarzının ve yerel çevremizin sağlığımızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak açısından araştırmacılar için bir fırsat. Ayrıca insanların ve sağlık görevlilerinin hastalıkları tahmin etmek, önlemek, tespit etmek ve tedavi etmek için genetik çeşitlilik hakkındaki bilgileri nasıl kullanabileceğine dair daha hızlı çalışmalarına yardımcı olacak.”



Proje, Sağlıklı Maryland’im (My Healthy Maryland) olarak adlandırıldı. Biyobanka, Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi ve 13 hastanesi bulunan Maryland Üniversitesi Tıp Sistemi arasındaki iş birliği ile kuruldu.



Yeni biyobankasındaki veriler, tükürük örneklerinden, tıbbi kayıtlardan ve insanların yaşam tarzlarına dair anketler sonucunda oluşturulacak. Pollin, biyobankanın dezavantajlı gruplara odaklanacağı ve böylece bazı insanların daha fazla hastalığa sahip olması ve erken yaşta hayatını kaybetmesi gibi sağlık eşitsizliklerinin inceleneceğini belirtti.



Eyaletin nüfusunun üçte biri Afrika, yüzde 10'dan fazlası Hispanik ve yüzde 6’sı Asya kökenlilerden oluşuyor. Eyalette her yedi kişiden biri ABD dışında doğdu ve nüfusun çoğu Salvador, Hindistan, Çin ve Nijerya’dan ABD’ye göç etti. Eyalette insanlar banliyö, kırsal ve kıyı bölgeleri olmak üzere farklı bölgelerde yaşıyor. Her bölgenin farklı çevresi ve beslenme alışkanlıkları var.



Biyobanka, bağımsız olarak yürütülüyor. 2018 yılında Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından başlatılan ‘Hepimiz İçin’ (All of Us), biyobankanın lansmanını yaptı. All of Us, bir milyon kişinin verilerini kaydetmeyi hedefliyor.



All of Us, geçtiğimiz ay, Kovid-19 alanında çalışan araştırmacılara yaklaşık 20 bin kişinin verilerini sunarak yardımda bulundu. Araştırmacılar, veriler ile insanların ilk Kovid-19 semptomlarını göstermesinin ardından uzun süreli ve kalıcı semptomları hakkında bilgi topladı. Banka ayrıca insanların gıdaya nasıl eriştiği, güvenlik düzeyleri ve sağlık hizmetlerinde ayrımcılıkla ilgili deneyimleri gibi sağlığın sosyal belirleyicilerine ilişkin bir ankete 57 bin 600 yanıt sundu.