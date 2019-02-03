  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

ABD'de 'sahte üniversiteye' kayıt yaptıran 129 Hint öğrenci gözaltına alındı

» »
Amerika Birleşik Devletleri'nde İç Güvenlik Bakanlığı tarafından "tuzak" olarak kurulan sahte üniversiteye kayıt olan 130 öğrenci gözaltına alındı.
ABD'de 'sahte üniversiteye' kayıt yaptıran 129 Hint öğrenci gözaltına alındı

Gözaltına alınan öğrencilerden 129'u Hint.

Kampüsü Michigan eyaletinde gösterilen Farmington Üniversitesi, İç Güvenlik Bakanlığı'nın gizli ajanları tarafından göçmenlik konusunda yapılan sahtekarlıkları yakalamak üzere kuruldu.

ABD'li yetkililer öğrencilerin üniversitenin sahte olduğundan haberdar olduğunu ve ülkede kalabilmek için kayıt yaptırdıklarını iddia ediyor.

Hindistan ise öğrencilerin üniversitenin sahte olduğunu bilmiyor olabileceklerini savunuyor. Gözaltılara tepki gösteren Hindistan, ABD'Nin Delhi Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırara nota verdi ve öğrencilerin iyi durumda olduğu konusunda ABD'den güvence istedi.

Öğrenciler nasıl "tuzağa düşürüldü"?

ABD basınına göre sahte üniversite, "öğrenci vizesi yoluyla ABD'ye gitmiş olan ve ülkede kalış süresini uzatmaya çalışan yabancı öğrencileri yakalamak üzere" 2015 yılında kuruldu.

Farmington Üniversitesi'nin internet sayfasında derslik, kütüphane ve kampüs fotoğrafları yer alıyor.

Sayfada verilen bilgilere göre üniversitenin lisans programları yıllık 8500, lisansüstü programları ise 11000 dolar. Üniversitenin etkinliklerinin paylaşıldığı bir Facebook sayfası da bulunuyor.

Mahkemenin açıkladığı bilgilere göre kampüsün adresi olarak da Detroit'in dış mahallelerinde bir ofis gösterildi.

Kim, neyle suçlanıyor?

Michigan eyaleti Doğu Bölgesi mahkemesine sunulan iddianameye göre, kayıt olan öğrenciler üniversitenin sahte olduğundan haberdardı.

Savcılar, ülkeye öğrenci vizesiyle girmiş olan yabancıların, kalış sürelerini uzatabilmek ve çalışabilmek için sahte üniversiteye kayıt olduğunu iddia ediyor.

Çarşamba günü gözaltına alınan öğrenciler göçmenlik kanunlarını çiğnemekle suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde öğrencilerin sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor.

Hindistan hükümeti ise öğrencilerin kayıt olmaları için kandırılmış olabileceklerini belirtiyor. Yapılan açıklamada öğrencilerin bir an önce serbest bırakılması ve kendi arzuları haricinde ABD'den gönderilmemeleri çağrısında bulunuldu.

Ayrıca öğrencilerin kayıt olmasına aracılık ettiği belirlenen sekiz kişi de "vize sahtekarlığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'deki bazı göçmen hakları savunucuları da hükümetin bu gibi yöntemlerle masum yabancıları tuzağa düşürdüğünü savunuyor.

2016 yılında da New Jersey'de kurulan sahte üniversiteye kayıt olan çoğu Hint ve Çinli 21 öğrenci gözaltına alınmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk kahvesi Tahranlıların da ilgi odağı haline geldi01 Şubat 2019 Cuma 13:45
  • Avustralya'da 109 yılın en sıcak ayı ocak oldu01 Şubat 2019 Cuma 13:40
  • Yunanistan ve Makedonya arasında 'Musakka Bize Ait' tartışması01 Şubat 2019 Cuma 13:00
  • AB'den İran'la ticaret mekanizmasına destek01 Şubat 2019 Cuma 11:15
  • Londra’da Türk gencinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı01 Şubat 2019 Cuma 10:27
  • Mariah Carey, tepkilere rağmen Suudi Arabistan'da sahneye çıktı01 Şubat 2019 Cuma 10:15
  • İtalya'da sınır dışı edilme riski taşıyan göçmen İntihar etti31 Ocak 2019 Perşembe 21:02
  • Avrupa Parlamentosu, Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı31 Ocak 2019 Perşembe 19:08
  • Sarhoşken uçağı geri döndüren İngiliz yolcu, havayolu şirketine 16 bin dolar ödeyecek31 Ocak 2019 Perşembe 17:02
  • Almanya, Fransa ve İngiltere'den ABD'ye İran çalımı31 Ocak 2019 Perşembe 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti