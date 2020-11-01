ABD’de Seçim Gecesi Önlemleri

Amerika’nın en büyük kenti New York’taki ünlü mağazalar salı günü yapılacak başkanlık seçimleri sonrasında çıkabilecek olası olaylar, protesto gösterileri ve yağmaya karşı çeşitli önlemler alıyor.

New York’ta ünlü markaların mağazalarının yoğunlukta olduğu Beşinci Cadde ve Soho semtleri başta olmak üzere Manhattan’daki birçok mağaza vitrinlerini tahta plakalarla kapattı.

Kentteki mağaza sahipleri temsilcilerinin geçtiğimiz hafta seçim gecesinden sonra başlayabilecek olası protesto gösterileri konusunda New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

New York polisinin mağazalara vitrinlerini tahta plakalarla kapatma yönünde bir direktifi olmadığı ancak kentin stratejik ve sıcak noktalarında olan bazı mağazalara, seçim gecesi için ekstra önlem almaları yönünde tavsiyede bulundukları belirtildi.

New York polisinin kentteki diğer restoran, bar ve perakende satış yapan işletmelere de seçim gecesinde kaldırımlarına, giysi, hediyelik eşya ürünleri, çöp kutuları, mobilya gibi çok sayıda meteryali bulundurmamaları yönünde çağrı yaptığı kaydedildi.

New York’ta bazı mağazaların vitrinlerinin önlerine bariyerler koymaya hazırlandığı da belirtiliyor. Ünlü marka Macy’s tüm girişlerini ve mağaza vitrinlerini tahta plakalarla kapattı.

Gucci, H&M gibi markalar daönlemlerinin sadece New York için olmadığını seçim gecesi ülke genelinde 100’ü aşkın kentte benzeri önlemleri alacaklarını açıkladı.

New York Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı elit gruplar olarak bilinen SRG polislerinin de seçim gecesi çıkabilecek olası olaylara hazırlanmak için ekstra eğitim yaptığı belirtildi.

Başkent Washington’da da önlemler

Washington’da da Beyaz Saray yakınlarındaki işyerleri ve ofisler seçim gecesi çıkabilecek olaylarla ilgili hazırlıklar yapıyor.

Bu çervede ofis ve işyerlerinin kapı ve camları tahtalarla kapatılıyor.

Ekipler bunun için yoğun bir mesai içinde.

4 yıl önce Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından kalabalık bir grup Beyaz Saray’ın önüne gelmiş, Trump karşıtı sloganlar atmıştı.

Başkent Washington’da da seçim günü yoğunluğun önlenmesi için erken oy kullanılabiliyor.

Amerika genelinde yaklaşık 90 milyon seçmen oy kullanmış durumda. Bu rakam şimdiden bir rekor anlamına geliyor.

Bu sayı 4 yıl önce seçimlere toplam katılımın yarısından fazlası.

Demokrat aday Joe Biden ülke genelinde anketlerde rakibi Başkan Donald Trump’ın önünde.

Kararsız olarak nitelenen eyaletlerin önemli bir bölümünde de Biden önde ancak bu eyaletlerin birçoğunda iki isim arasındaki fark oldukça az.

3 Kasım’daki seçimlerde seçmenler Temsilciler Meclisi ve Senato’nun bir bölümü için de oy kullanacaklar.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu koruması bekleniyor. Senato’da da Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’den üstünlüğü alma ihtimali var.

Şu anda Senato’da 53-47 Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü bulunuyor.

Demokratlar Beyaz Saray'la birlikte Senato’yu da alarak planlarını daha rahat hayata geçirme amacında.