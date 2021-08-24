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ABD'de sel: Tennessee eyaletindeki kayıp sayısı 50'ye yükseldi

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ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde kaybolanların sayısının 50'ye yükseldi.
ABD'de sel: Tennessee eyaletindeki kayıp sayısı 50'ye yükseldi

ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde kaybolanların sayısının 50'ye yükseldi.

ABD Tennessee'de hafta sonu yaşanan afette, en az 22 kişi hayatını kaybederken, eyalet yetkilileri önce 45 olarak açıkladıkları kayıp sayısının 50'ye çıktığını duyurdu.

Ulusal Hava Servisinin tahmin edilenden 3 kat daha fazla yağmurun yağdığını belirttiği bölgede sel, yolları, telefon ve elektrik hatlarını tahrip ederken, acil durum görevlilerinin her evi tek tek dolaşarak afetzedelere ulaşmaya çalıştığı vurgulandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü, 31 kayıp

7 aylık ikiz bebekler de sele kapıldı

Selden etkilen bölgede hayatını kaybedenler arasında 7 aylık ikiz bebeklerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Humphreys İlçe Şerif Ofisi, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, henüz 7 aylık olan ikiz bebeklerin selden kaçmaya çalışan babalarının kucağından düşerek akıntıyla beraber sürüklendiğini söyledi.

İkizlerin ölümü hayatta kalan aile üyeleri tarafından doğrulanırken acılı ailenin cenaze masrafları için yardım kampanyası başlatıldı.

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