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ABD'de Silahlanma Nüfustan Fazla: Her 100 Kişiye 120 Silah

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ABD'de Silahlanma Nüfustan Fazla: Her 100 Kişiye 120 Silah
ABD'de Silahlanma Nüfustan Fazla: Her 100 Kişiye 120 Silah

Dünya genelinde bireysel silahlanma giderek artıyor. Araştırmalara göre, silahlanma ABD'de ürkütücü boyuta ulaştı ve ülkede her yüz kişiye 120 silah düşüyor. Sivillerin silahlanmasında ABD'yi Falkland Adaları ve Yemen takip ediyor.

İsviçre merkezli Small Arms Survey' dünyadaki bireysel silahlanmayla ilgili bir araştırma yaptı.

Çalışmaya göre, ABD en fazla bireysel silahlanmaya sahip olan ülkede.

Dünyada siviller için üretilmiş 857 milyon ruhsatlı silahtan 393 milyondan fazlasını, yani yüzde 47'sini ABD vatandaşları aldı.

Her 100 kişiye 120 silah

Nüfusundan daha fazla silaha sahip tek ülke ABD'de her yüz kişiye 120 silah düşüyor.

Farklı ülke ve bölgelerde silahlanmadaki artış da araştırmaya yansıdı.

ABD'yi Falkland Adaları ve Yemen takip ediyor

Falkland Adaları'nda her yüz kişiye 62, iç savaşın pençesindeki Yemen'de ise her yüz kişiye 53 silah düşüyor.

Rakamların sadece kayıtlara geçirilenleri içermesi, sorunun ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor.

ABD'de taleple birlikte üretim de yükselişte

Araştırmaya göre, ABD'de üç kişiden biri silah sahibi ve yetişkinlerin yüzde 47'sinin de kendine ait bir silahı var.

Taleple birlikte üretimin de yükselişte olduğu ABD'de, 2018 yılında 9 milyon silah üretildi. Bu sayı, on yıl öncesinin tam iki katı.

Uzmanlar, giderek artan cinayetler ve silahlı saldırıların, bireysel silahlanma ile paralel olduğuna dikkat çekiyor. 

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