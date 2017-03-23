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ABD'de silahlı çatışma: 4 ölü

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ABD'de silahlı çatışma: 4 ölü
ABD'nin Wisconsin eyaletinde 3 farklı bölgede çıkan silahlı çatışmada biri polis 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 3 farklı bölgede çıkan silahlı çatışmada biri polis 4 kişi hayatını kaybetti.

Wausau kentinde bir bankada yaşanan tartışmayla başlayan silahlı şiddet olayı, avukatlık bürosu ve konut sitesinde devam etti.

Olaylarda biri polis olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

Everest Metro Emniyet Müdürü Wally Sparks, düzenlediği basın toplantısında, olayın bir bankada "iç mesele yüzünden çıkan uyuşmazlığın" ardından başladığını ve saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki okul ve hastaneler giriş ve çıkışlara kapatıldı ancak bir süre sonra bu yasak kaldırıldı.

Adalet Bakanlığı olayla ilgili federal soruşturma başlattı.

Silahlı şiddet olayına ilişkin 100'den fazla güvenlik görevlisinin 3 farklı suç mahallinde inceleme yaptığı duyuruldu.

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