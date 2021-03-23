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ABD’de silahlı saldırı: 10 ölü

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ABD’nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.
ABD’de silahlı saldırı: 10 ölü

ABD’nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.

Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu bir polis de hayatını kaybetti.

Saldırıda polis dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.

Boulder Police Departmanı Şefi Kerry Yamaguchi, yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı. Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden’a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı. 

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