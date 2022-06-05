ABD’de silahlı saldırı: En az 3 ölü, 11 yaralı

ABD’nin Philadelphia kentinde şehir merkezinde cumartesi gecesi meydana gelen silahlı saldırıda, üç kişi hayatını kaybederken, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis memurları, birçok restoran ve barın bulunduğu hareketli bir bölge olan South Street’te devriye gezerken, silahlı saldırıyı fark etti ve müdahalede bulundu. Philadelphia Polis Departmanı Baş Müfettiği Pace, Pazar günü erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında saldırganlardan birinin vurulduğunu açıkladı.
Saldırıdan sonra 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyen Pace, üç kişinin burada hayatını kaybettiğini duyurdu.
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