ABD'de silahlı saldırılar sonrasında 5 günlük yas ilan edildi

ABD Başkanı Trump, Teksas, Ohio ve Chicago’da gerçekleşen silahlı saldırılarının mağdurlarını anmak ve saygı için ülkede 5 gün sürecek milli yas ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yayımladığı genelgede, ABD bayrağının başta Beyaz Saray olmak üzere tüm kamu binaları, askeri birliklerde, deniz istasyonlarında, federal hükümetin tüm birimleri, Birleşik Devletler'in elçilik ve dış temsilciliklerinde, konsolosluk ofislerinde ve yurtdışındaki diğer tesislerde aynı kademede 8 Ağustos 2019 gün batımına kadar yarıya indirileceği açıklandı.

Akşam saatlerinde Chicago’da gerçekleşen saldırıda 9 kişi yaralanırken, sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün ise Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.