ABD'de sinagoga saldırı: Bir ölü, 3 yaralı

ABD'nin California eyaletinde Pesah bayramının son gününde bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırgan, San Diego yakınlarındaki Poway'de bulunan bir sinagogun içinde yarı otomatik tüfeğiyle etrafa ateş açtı.

Polis, saldırganın kimliğini 19 yaşındaki John Earnest olarak açıkladı.

Olaydan saatler önce saldırganın ismiyle internette paylaşılan bir açık mektupta Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan saldırılara atıf yapıldığı dikkat çekti.

Yahudi ve Müslüman karşıtı açık mektup

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Earnest, yakalandı ve polise teslim oldu.

Polis şimdi de, saldırganın ismiyle aşırı sağcı bir internet sitesine yazılan ve şiddet unsurları içeren Yahudi ve Müslüman karşıtı açık mektubu araştırıyor.

Mektupta Yeni Zelanda'da geçen ay düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarına da atıf yapılıyor.

California'daki saldırı, Pittsburgh'deki bir sinagoga düzenlenen ve 11 kişinin öldürüldüğü saldırıdan tam 6 ay sonra geldi.

Pittsburgh saldırısı, ABD'nin yakın tarihinde Yahudilerin hedef alındığı en ölümcül saldırılardan biri.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının "nefret suçu" izlenimi verdiğini söyledi.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda dayanışma çağrısında bulundu.

Saldırgan hakkında geçen ay Poway yakınlarındaki bir başka camide çıkan yangınla ilgili soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.