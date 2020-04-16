ABD’de son 24 saatte 4 bin 931 kişi yaşamını yitirdi

Dünya genelinde koronavirüsten enfekte olan vaka sayısı 2 milyon 83 bini aşarken ölüm sayısı ise 134 binin üzerine çıktı.

Dünya genelindeki koronavirüs vakalarına ilişkin verileri resmi açıklamalar üzerinden anlık derleyen Worldometer’da yer alan verilere göre toplam vaka sayısı 2 milyon 83 binin üzerine çıktı. Ölümler ise 134 binin üzerine. Koronavirüsten enfekte olup iyileşenlerin sayısı da 510 binden fazla.

Salgının merkezi haline gelen ABD'de enfekte olan kişi sayısı 644 bini aştı. Ülkede 30 bin 844 kişi hayatını kaybetti.

ABD’DE SON 24 SAATTE 4 BİN 931 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD’de koronavirüsten son 24 saatte 4 bin 931 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplamda 30 bin 990’a yükseldi.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 861 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729 oldu.