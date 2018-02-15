ABD'de son 6 yılın en ölümcül okul saldırısı

Florida eyaletindek lisede ateş açarak 17 kişiyi öldüren okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Nikolas Cruz hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

ABD, 2012'de 26 kişinin öldürüldüğü Sandy Hook ilkokulu saldırısının ardından en ölümcül okul saldırısına sahne oldu.

Florida'nın Parkland bölgesindeki 'Marjory Stoneman Douglas' lisesinde dün gerçekleşen silahlı saldırı ABD tarihindeki en ölümcül 3. okul saldırısı oldu.

Okulda açtığı ateşle 17 kişiyi öldüren, 3'ü ağır 6 kişiyi yaralayan saldırgan disiplin sorunları nedeniyle kovulmuş eski bir öğrenci olan Nikolas Cruz.

'DUMAN BOMBALARI VE GAZ MASKESİ TAŞIYORDU'

Polis tarafından okul yakınlarındaki Coral Springs bölgesinde gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz'un polise direnmeden teslim olduğu açıklandı.

CNN'e konuşan Florida Senatörü Bill Nelson ise saldırı sırasında Cruz'un gaz maskesi giydiğini ve duman bombaları taşıdığını söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden bilgi aldığını belirten Nelson, Cruz'un 'öğrencilerin sınıflardan çıkması için yangın alarmını çalıştırdığını ve bunun ardından katliamın başladığını' ifade etti.

Nelson, Cruz'un saldırı sırasında üzerindeki duman bombalarını kullanıp kullanmadığını ise bilmediğini belirtti.

ÖĞRENCİLERİ DAHA ÖNCE TEHDİT ETTİ'

Miami Herald gazetesine konuşan ve saldırı sırasında bazı öğrencileri bir sınıfta saklayarak koruyan Cruz'un eski matematik öğretmeni Jim Gard "Geçen sene kampüse alınmadığı söylendi. Öğrencileri tehdit ettiği için onunla ilgili sorunlar bulunuyordu" dedi.

Broward County Okul Bölgesi Denetçisi Robert Runcie ise gazetecilere yaptığı açıklamada "Bize uyarı gelmedi. Potansiyel olarak bu yönde işaretler olmuş olabilir ancak bize bir uyarı, çağrı veya tehditlerle ilgili bilgi gelmedi" diye konuştu.

WSVN-7 televizyonuna konuşan adını vermek istemeyen bir öğrenci ise Cruz'un evde silahları olduğunu söylediğini ve onları kullanmaktan bahsettiğini söyledi. Öğrenci "Sorunlu bir çocuktu. Silahları kullanıyordu sanırım bu onu rahatlatıyordu" dedi.

Cruz'un saldırıda AR-15 tipi yarı otomatik tüfek ve çok sayıda şarjör kullandığını açıklayan Broward County Şerifi Scott Israel "İnternet sitelerini ve sosyal medya paylaşımlarını incelemeye çoktan başladık. Bazıları çok ama çok rahatsız edici" diye konuştu.

Cruz'un iki ayrı Instagram hesabında da silah ve bıçaklarla çekilmiş çok sayıda fotoğraf bulunduğunu da ABD basını duyurdu.

'ÇOK SAYIDA ÇOCUK OKULDA ATEŞ AÇACAK OLAN KİŞİNİN O OLACAĞI ŞAKALARI YAPIYORDU'

Cruz'un eski sınıf arkadaşları da bu bilgileri doğruladı. ABC News'a konuşan bir öğrenci "Paylaştığı her şey silahlar hakkındaydı" dedi.

​Reuters'e konuşan Chad Williams adlı öğrenci de 'silahlara aşırı düşkün' olarak nitelediği Cruz hakkında "Çok arkadaşı yoktu" dedi.

Broward County Belediye Başkanı Beam Furr ise CNN'e yaptığı açıklamda Cruz'un bir süre akıl sağlığı kliniğinde tedavi gördüğünü ancak 1 yıldan fazladır oraya uğramadığını söyledi.

Furr " Bağ kuramadığımız çocuklara dikkat etmeye çalışıyoruz. Birçok öğretmen onlarla bağ kurmaya çalışıyor ancak bu vakada onunla bağ kurma yolunu bulamadık" dedi.

TRUMP: KİMSE AMERİKAN OKULLARINDA KENDİNİ GÜVENSİZ HİSSETMEMELİ

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.

ABD'DE NEREDEYSE HER HAFTA BİR SALDIRI OLUYOR

Bu saldırı son zamanlarda ABD'deki okullarda gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu.

'Her yer için Silah Güvenliği' (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun yaptığı bir araştırmaya göre, bu saldırı 2018 başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.

Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri ABD'de toplam 291 saldırı olduğunu açıkladı. Bu neredeyse her hafta bir saldırı olduğu anlamına geliyor.