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ABD'de son eyaletler sayılıyor; tarihi seçimde Biden zafere yaklaşıyor

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ABD'de son eyaletler sayılıyor; tarihi seçimde Biden zafere yaklaşıyor
ABD'de son eyaletler sayılıyor; tarihi seçimde Biden zafere yaklaşıyor

Donald Trump ve Joe Biden'ın Beyaz Saray'ı kazanmak için verdiği büyük yarışta son oylar kullanıldı. Alaska, Arizona, Georgia, Kuzey Carolina, Nevada ve Pensilvanya'dan gelecek sonuçlar bekleniyor.

Yarış anketlerin gösterdiğinden çok daha yakın geçse de, Biden; Michigan ve Wisconsin gibi iki kritik eyaletleri kazanarak rakibiyle arasındaki farkı açmaya başladı. Biden, CNN projeksiyonlarına göre 253 Seçmenler Kurulu oyuna ulaştı ve 17 delege daha kazanması durumunda ABD'nin 46. Başkanı olacak.

Trump'ın Ohio ve Florida'yı tekrar kazanması seçimi ilk gecesinde tahmin edilmesi zor bir hale getirse de, 2016'da kazandığı Michigan ve Wisconsin'i  kaybetmesi tekrar seçilme umutlarını zora soktu. Biden, 2016 seçimlerinin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın kazandığı bütün eyaletleri korumayı başardı.

2016'da Trump'ı 'salıncak eyaletler'de elde ettiği zaferler Oval Ofis'e taşımıştı. 

Oyların sayılmaya başladığı ilk saatlerde bir açıklama yaparak zafer ilan eden Donald Trump, kritik eyaletlerden seçim tahminleri gelmeye başladıktan sonra açıklamalarını “seçimde hile yapıldığı” yönünde değiştirdi. Trump kampanyası, Wisconsin'de oyların yeniden sayılması; Pennsylvania'da ise oy sayımının durdurulması yönünde dava açtı.

Biden, bazı salıncak eyaletlerde farkı açmasının ardından Delaware'de podyuma çıkaraki "270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak kadar eyalet kazanacağımız açıkça görülüyor" dedi.

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